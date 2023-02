Sajátos hétértkelőt tartott a Fradi-tábor

A Kecskemétet fogadta a Ferencváros az Üllői úton, de nem a vendégeknek üzent a Fradi-tábor. Orbán évértékelője után sajátos hétértékelőt tartott a Fradi-tábor.

Két eseményre is reagáltak. Az egyik az elbocsátott budapesti pedagógiai asszisztens ügye, a másik a múlt szombati Becsület napi történtések, amikor ugyan több szász rohamrendőr választotta szét az antifasisztákat és a szélsőjobboldaliakat, de előtte és után is voltak összetűzések.

A szélsőjobboldali Vadhajtások igyekezett a Szikra mozgalomra és parlamenti képviselőjére, a párbeszédes Jámbor Andrásra, illetve a Mérce nevű baloldali lapra tolni az antifasiszta erőszak szervezését. Láthatóan sikerrel:

A Fradi-tábor aztán szóban Jámbort és Bitét is elküldte a kurva anyjába.

Jámbor András reagált a szövegre és a skandálásra:

„Egyrészt, anyám sajnos elhunyt pár éve. Másrészt, akkor pár nap múlva, amikor megértik, illetve világossá válik az urak és a hölgyek számára is az igazság, ugyanekkora méretben várom majd a Jámbor! Elnézést kérünk! molinót is!Gondolom, ez a minimum a becsületben!És az igazság az, hogy se nekem se a Szikrának nincs köze az erőszakhoz.”

Jámbor korábban is hiába próbálta jelezni, hogy nem ő volt a szervező: „Aki ismeri az én munkásságomat, vagy a Szikráét, az tudja, hogy elítéljük az erőszak minden formáját. Így elítéljük a hétvégén elkövetett erőszakos támadásokat is, legyenek azok antifa vagy náci támadások, melyek egyébként a Halászbástyánál békésen tiltakozó tagjainkat is érték. Hazudozhat erről a Fideszhez és a Mi Hazánkhoz kötődő média, de mi soha nem támogattuk, és soha nem is fogjuk támogatni, az erőszakos akciókat. Ezért is állunk elébe Tényi István feljelentése nyomán bármilyen hatósági vagy titkosszolgálati nyomozásnak.”



Miután kiderült, hogy valóban egy aktivistájukat vették őrizetbe, a Szikra az oldalára tett ki egy posztot, melyben azt írták,

a nő információik szerint nem beszél idegen nyelveket

a nő legjobb tudomásuk szerint nem állt kapcsolatban külföldi antifa szervezetekkel

úgy tudják, a nőt egy, a helyszínen rögzített képen az egyik tettesen lévő sál és kabát alapján gyanúsítják

tudomásuk szerint a nő nem járt a rendőrség által vizsgált három bűncselekmény idejében a helyszín közelében sem, élettársának állítása alapján a háromból két esetben tanú is van rá, hogy még csak Budapesten sem tartózkodott ekkor. De a harmadik cselekmény idején is vidéki otthonában volt egyedül.

Hozzátették, hogy sem a Szikrához, sem Jámbor Andráshoz semmiféle rendőrségi megkeresés nem érkezett, és azt gondolják, hogy a hatóságok joggal nem tartják őket az ügy részének. Végül azt írták, amennyiben kiderül, hogy a Szikra Mozgalom tagja bármilyen erőszakos bűncselekményt követett el, azonnal eltávolítják a tagjaik közül.

Múlt szombaton egyébként a Széll Kálmán téren egyszerű járókelőket is összevertek szélsőjobboldaliak, vélhetően azért, mert antifasisztáknak hitték őket. A rendőrség abban az ügyben garázdaság és súlyos testi sértés gyanúja miatt nyomoz.