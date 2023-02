Bezáratták a legnagyobb ellenzéki újságot Bangladesben

Megszűnik Banglades legfőbb ellenzéki pártjának egyetlen újságja, miután elfogadták a kormány felfüggesztő végzését - írja a Guardian. A döntés tovább fokozza az ország médiaszabadságával kapcsolatos félelmeket.

A bengál nyelvű Dainik Dinkal több mint három évtizeden keresztül volt a Bangladesi Nacionalista Párt (BNP) egyik legfontosabb hangadója. Több száz újságírót foglalkoztattak, és olyan esetekről is beszámoltak, amikről a helyi kormánypárti üzletemberek ellenőrzése alatt álló lapok nem írtak. Ilyen ügyek voltak a BNP aktivistáinak gyakori letartóztatásai és a párt támogatói ellen indított kétes perek ezrei.

A dhakai kerületi bíróság december 26-án rendelte el a lap beszüntetését, de az újság még hónapokig folytatta a kiadást, mivel fellebbezést nyújtottak be a sajtótanácshoz. Vasárnap azonban a tanács „elutasította a fellebbezésünket, és helybenhagyta a körzeti bírónak a kiadásunk leállítására vonatkozó végzését” - mondta Shamsur Rahman Shimul Biswas, az újság ügyvezető szerkesztője.

A helyi szakszervezetek és a külföldi kormányok, köztük az Egyesült Államok is, már régóta aggódnak a miniszterelnök, Haszina Vazed egyre tekintélyelvűbbé váló kormányzása miatt és határozottan ellenzik a kritikus médiaszereplők elhallgattatására irányuló törekvéseit. Haszina kormánya a múlt hónapban többek között 191 olyan weboldal bezárását rendelte el, amiket „államellenes hírek” közzétételével vádolt. Két dhakai székhelyű újságíró-szakszervezet is közös nyilatkozatban jelezte, hogy a döntés az ellenzéki hangok elnyomását tükrözi.

A bangladesi kormány már korábban is blokkolt weboldalakat, például 2018 decemberében, az országos választások előtt. A Riporterek Határok Nélkül által összeállított 2022-es világsajtószabadság-index szerint Banglades a 162. helyen áll, rosszabbul, mint Oroszország (155) vagy Afganisztán (156). Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a helyi újságírók nemcsak a rendőrségi erőszaknak, de a politikai aktivisták támadásainak, valamint a dzsihadista és bűnszervezetek által szervezett gyilkosságoknak is ki vannak szolgáltatva.

(Borítókép: A lap újságíróinak hétfői tiltakozása)