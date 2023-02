Havonta átlagosan majdnem négymilliót keresnek az NBI-es focisták

54,4 millió eurót költöttek játékosfizetésekre az első osztályú magyar fociklubok a 2021/2022-es szezonban, írja az Mfor az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) jelentése alapján

Ez azt jelenti, hogy az NBI-es focisták átlagfizetése 3,8 millió forint volt, ami pont egymillióval magasabb az előző évi adatnál. Ahogy az Mfor is írja, valószínűleg a Ferencváros, a Fehérvár és a Puskás Akadémia húzza leginkább felfelé az átlagot, ők tudják a legmagasabb fizetéseket kínálni. A 12 első osztályú csapat éves költségvetése 1,5 milliárd és 10-12 milliárd forint között mozog.

photo_camera Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémia kuratóriumának elnöke és Hornyák Zsolt, az edző Fotó: pfla.hu