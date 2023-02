Hiába ítélték el Galambos Lajost, elvileg akár megúszhatja a börtönt

December elején három év hat hónap börtönbüntetésre ítélték Galambos Lajos trombitást, mégsem vonult be február 15-én a kecskeméti börtönbe, hiába várták újságírók a bejáratnál. Mint kiderült, halasztási kérvényt nyújtott be, egyelőre nem tudni, milyen alapon.

photo_camera Galambos Lajos Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

A Lagzi Lajcsiként ismert mulatós zenésznek elvileg tényleg van módja arra, hogy elkerülje a letöltendő büntetést. Györei Péter büntetőjogi ügyvéd a Blikkben arról ír, a törvény lehetővé teszi, hogy ha valaki közvetlen életveszélyt okozó betegségben szenved, akár több éves halasztást is kapjon. Az elmúlt években több cikk megjelent a zenész szívbetegségéről.

Ha Galambos ilyen kérvényt nyújtott be, akkor büntetés-végrehajtási bíró fog dönteni, figyelembe véve az orvosszakértői véleményt és azt is, hogy a börtönben el tudnák-e látni a betegségét. Gyógyíthatatlan betegség esetén akár korlátlan halasztásról is dönthet.

Az ítélet után Galambos úgy döntött, kiárusítja az életét.