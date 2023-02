Japán újabb, 5,5 milliárd dolláros támogatást ad Ukrajnának

A japán miniszterelnök bejelentette, hogy a kormánya újabb, 5,5 milliárd dolláros (több mint 1970 milliárd forintos) támogatást ad Ukrajnának.

„Még mindig rendkívül fontos, hogy segítsük azokat, akiknek életét a háború romba döntötte, és helyre kell állítani az infrastruktúrát is” – mondta Kisida Fumio a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) megbeszélésén elmondott beszédében.

photo_camera Kisida Fumio japán miniszterelnök Tokióban 2023. február 16-án. Fotó: Masanori Genko/The Yomiuri Shimbun via AFP

A világ iparilag legfejlettebb hét államát tömörítő G7-es országcsoport – aminek soros elnökségét Japán tölti be – pénteken tartandó virtuális csúcstalálkozójára meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, de ő maga is szeretne Ukrajnába látogatni, „ha az ehhez szükséges feltételek teljesülnek”.

Japán többször élesen bírálta Oroszország ukrajnai hadműveletét, mert a válság nemcsak Európát sújtja, de felbátoríthatja Kínát indiai-csendes-óceáni befolyásának kiterjesztésére. Tokió emellett csatlakozott a G7-országok Moszkvát sújtó büntetőintézkedéseihez is: a háború kezdete óta Japán több szankciós csomagot fogadott el orosz természetes és jogi személyek ellen. (MTI)