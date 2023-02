Olaszország is küldene harci repülőgépeket Kijevnek, de nem akar az első lenni a sorban

Hétfőn Kijevbe látogat Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke, ahol az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel tárgyal. Meloni korábban arról beszélt, még a háború kirobbanásának első évfordulója, február 24. előtt szeretné lebonyolítani az ukrajnai utat.

Bár az Olaszországot vezető jobboldali koalíció megosztott abban, hogy miként támogassák az ukránokat az oroszok elleni harcban, Meloni következetesen kiáll Ukrajna mellett.

Ahogy arra a Reuters hírügynökség emlékeztet, Silvio Berlusconi, a konzervatív Hajrá Olaszország (Forza Italia) vezetője a múlt héten azt mondta, hogy ha még mindig ő lenne a kormányfő (korábban négyszer is ő volt a miniszterelnök), akkor nem találkozna Zelenszkijjel, ugyanis az ukrán elnököt okolja az Oroszországgal vívott háborúért. Berlusconiról tudható, hogy korábban is nagyon jó kapcsolatot ápolt Putyinnal, és a háború kitörése óta is tett számos olyan megjegyzést, mely szerint az orosz elnök továbbra is élvezi a támogatását, annak ellenére is, hogy a koalíció, melynek a pártja is tagja, Ukrajnát támogatja Oroszországgal szemben.

photo_camera Giorgia Meloni és Volodimir Zelenszkij puszival üdvözölték egymást Brüsszelben 2023. február 9-én. Fotó: Belga/NICOLAS MAETERLINCK/Belga/Sipa U

Az Európai Néppárt (EPP), melynek a Hajrá Olaszország is tagja, pénteken közölte, hogy Berlusconi Ukrajnával kapcsolatos megjegyzései miatt lemondja egy júniusra tervezett nápolyi rendezvényét. Antonio Tajani olasz külügyminiszter, Berlusconi pártjának egyik alapítója szombaton közölte, hogy találkozott Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel Münchenben, ahol a világ vezetői három napon át tanácskoztak a világ jövőjét érintő biztonsági kérdésekről, és ahol a téma főleg Ukrajna volt, és biztosította az olasz kormány támogatásáról. (A konferenciáról készült részletes beszámolónk ide kattintva olvasható.)

Meloni kijevi látogatása során minden bizonnyal szó esik majd arról, hogy milyen fegyverekkel támogatják Ukrajna harcát a jövőben.

Zelenszkij azt kérte nyugati szövetségeseitől, hogy harci repülőgépekkel is segítsék küzdelmüket, de egyelőre a többség ódzkodik megtenni ezt a nagy lépést.

A La Repubblica című olasz napilag hétfői cikke szerint arra lehet számítani, hogy ha a jövőben tényleg küldenek gépeket Ukrajnának, Olaszország Tornado és Amx típusú harci repülőgépeket küld majd, összesen ötöt. Viszont nem akar Meloni kormánya lenni az első, így ez csak akkor történhet meg, ha más szövetséges is hasonló döntésre jut.

A lap úgy következtet, ennek elsősorban az az oka, hogy a koalícióban nincs teljes egyetértés az ügyben, és az olasz közvélemény is megosztott a kérdésben. Viszont ha a szövetségesek lépnek, akkor biztos, hogy Meloni is lépni fog. Róma többféle módon ösztökélheti őket erre, az egyik az, hogy nem mondanak nemet arra, ha Nagy-Britannia úgy dönt, néhány tucat leszerelésre váró Typhoon gépet küld az ukránoknak. Ezek negyedik generációs vadászbombázó repülőgépek, amelyeket egy négytagú konzorcium gyárt Nagy-Britannia, Németország, Olaszország és Spanyolország részvételével. Ahhoz, hogy egy ilyen gépet harmadik félnek adjanak át, az összes partner beleegyezése szükséges. És Meloniék bele fognak egyezni.

Ha a szövetségesek valóban elkezdenek harci repülőket szállítani Ukrajnának, akkor Olaszország is követi őket. A La Republica szerint a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Meloni kormánya vagy Amx repülőgépeket küld az ukránoknak, amiket egy olasz-brazil konzorcium gyárt, vagy Tornádókat, amiket az Egyesült Királyság, az egykori NSZK és Olaszország együtt fejlesztett ki a hetvenes évek elején. Egyelőre azt rebesgetik, az olasz kormány úgy számol, első körben összesen öt gépet küldenének. Ezt természetesen meg kell előznie az ukrán pilóták kiképzésének.

Meloni ugyanakkor már abban is gondolkodik, hogyan szálljon be Olaszország az Ukrajna újjáépítéséért folytatott versenybe. Az világos, hogy valószínűleg az Egyesült Államok kiemelkedő szerepet játszik majd ebben, de Európán belül Olaszország fő vetélytársa Franciaország. Meloni azt tervezi, hogy belengeti egy nemzetközi konferencia ötletét, melynek Olaszország lenne a házigazdája, ezzel is lépéselőnybe kerülve Macronnal szemben. A hétfői találkozón Zelenszkijjel ez valószínűleg szintén téma lesz.

Ha ez összejön, azzal Meloni a koalíción belül is jól jár, hiszen ezzel valószínűleg sikerülne csillapítani Silvio Berlusconi és másik szövetségese, Matteo Salvini ellenkezését is.