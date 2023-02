Szijjártó lángosozni vitte a Kínai Kommunista Párt Központi Külügyi Bizottságának igazgatóját

„A tizenötödik kétoldalú tárgyalás után és az első lángosozás közben. Egy sima, egy sajtos tejfölös🙂” – számolt be a Facebookon Szijjártó Péter arról, hogy Dunakeszin lángosozni vitte a Kínai Kommunista Párt Központi Külügyi Bizottságának igazgatóját.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint most is tárgyalnak négy kínai nagyvállalattal, így 8-10 milliárd euró értékben újabb beruházások érkezhetnek Magyarországra.

Szijjártó már 15. alkalommal találkozott Vang Ji államtanácsossal, szerinte hazánk sokat profitál az együttműködésből, ez nélkülözhetetlen volt ahhoz is, hogy Magyarország minden krízisből megerősödve kerüljön ki.

„Nyolc és fél éve dolgozunk azon, hogy a kapcsolatrendszer Magyarország és a Kínai Népköztársaság között valóban stratégiai, valóban átfogó és valóban partnerség legyen” – mondta Szjjártó, aki szerint részben ennek volt köszönhető, hogy Magyarország az európai átlagnál korábban el tudta kezdeni az oltási kampányt a koronavírus-járvány alatt. Most pedig, amikor a világ háborús válságban van, szintén stratégiainak bizonyul a két ország kapcsolata – mondta.

Kiemelte, hogy környezetvédelmi okok miatt Európában politikai döntés született a közlekedési szektor kizöldítéséről, amihez elektromos autókra és akkumulátorokra van szükség, márpedig utóbbi területen messze a keleti cégek a piacvezetők, azon belül is a kínaiak.

Szijjártó Péter sikeresnek nevezte azokat a tárgyalásokat, amik nyomán az elmúlt években olyan kínai beruházásokról jöttek létre megállapodások, amelyek a legmodernebb és legkörnyezetkímélőbb technológiákat hozták el Magyarországra, munkahelyek ezreit teremtve.

„Ne feledjük, hogy a világgazdaság legsötétebb évében tudtuk bejelenteni a magyar gazdaságtörténet legnagyobb beruházását. És most is zajlik négy nagy kínai vállalattal olyan tárgyalássorozat, amelyek lezárultával n8-10 milliárd eurónyi újabb beruházás érkezhet Magyarországra” – mondta, üdvözölve, hogy Peking támogatja a beruházások felpörgetését, ahogyan a kétoldalú kereskedelmi forgalom bővítését is, aminek értéke tavaly már elérte a 12 milliárd dollárt.

Ráadásul Szijjártó szerint a mezőgazdasági együttműködés is fejlődik, aminek eredményeként a közép-európai térségből Magyarország rendelkezik a legtöbb élelmiszeripari áru importengedélyével a kelet-ázsiai országban.

A miniszter kulcskérdésnek nevezte, hogy a kínai turisták hova térnek vissza elsőként a járvány okozta lezárások után, és emlékeztetett, hogy a hatóságok eddig csak két európai országban adták meg a kínai utazásszervező vállalatoknak az engedélyt a csoportos utak szervezésére. Ezek egyike Magyarország, egyetlen EU-s államként, így már öt légijárat üzemel Kína és Magyarország között hetente.

Vasárnap este Orbán Viktor magánvacsorán fogadta Vang Ji államtanácsost, aki a magyar miniszterelnöknek megköszönte a Kína-EU kapcsolatok előmozdítását.