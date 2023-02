Szijjártó Péter Győr díszpolgára lehet

Az ugytudjuk.hu szerint vélhetően egy új díszpolgára lesz idén Győrnek: Szijjártó Péter (aki pár órája Dunakeszin lángosozni vitte a Kínai Kommunista Párt Központi Külügyi Bizottságának igazgatóját).

A laphoz korábban a jelöltek listájáról azt írta, azon Borkai Zsolt bukott győri polgármester is szerepel, aki a jelölésről azt mondta: „Ha nagyképűen is hangzik, azt gondolom, már csak olimpiai bajnokként is megérdemlem a díszpolgári címet.” Őt Hajtó Péter fideszes közgyűlési képviselő jelölte, aki képviselői kerete felhasználása miatt vitában áll a Dézsi Csaba András fideszes polgármesterrel.

Az ugytudjuk.hu szerint Dézsi jelölte Szijjártót, kedden dönthet a közgyűlés a kinevezésről. Szijjártó alapította a győri Fidelitast, aminek később országos elnöke lett, de a Fidesz megyei elnöke is volt. Győrben volt önkormányzati képviselő és a párt helyi frakcióvezetője is.