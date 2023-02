Vang Ji köszönetet mondott Orbánnak a Kína-EU kapcsolatok előmozdításáért

„Kína és Magyarország, bár méretükben különböznek, mindig is tisztelték egymást, megértették egymást és bíztak egymásban, viszonyuk a nemzetközi kapcsolatok mintapéldájává vált. Kína Magyarországgal együtt [...] aktívan elő kívánja mozdítani a nemzetközi kapcsolatok demokratizálódását és a világ többpólusúvá válását” – írja a kínai külügyminisztérium beszámolója az Orbán-Vang Ji magánvacsoráról. Orbán Viktor vasárnap fogadta a Kínai Kommunista Párt Központi Külügyi Bizottságának igazgatóját, aki hétfőn Szijjártó Péterrel tárgyal.

photo_camera Orbán Viktor fogadja Vang Ji államtanácsost Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Azt is írják, hogy „Kína nagyra értékeli, hogy Magyarország aktívan támogatja a Kína-Európa kapcsolatok fejlesztését, ami nemcsak a kínai és a magyar nép érdekeit, hanem Európa alapvető hosszú távú érdekeit is szolgálja.”

Orbán Viktor az államtanácsosnak elmondta, hogy Magyarország határozottan baráti politikát folytat Kínával, és nagy jelentőséget tulajdonít a Kínával való együttműködésnek. A beszámoló szerint Orbán „köszönetet mondott Kínának a hosszú ideje tartó önzetlen segítségért, a kínai vakcina pedig sok életet mentett meg. A magyar fél továbbra is töretlen erőfeszítéseket tesz az európai-kínai kapcsolatok fejlődésének előmozdítására.”

Természetesen az orosz-ukrán háború is szóba került a vacsorán, a felek szerint „minél bonyolultabb a helyzet, annál fontosabb, hogy józanok és higgadtak maradjunk, hogy a nemzetközi kapcsolatok normáinak és Európa hosszú távú érdekeinek megfelelően hozzuk meg a helyes döntést, és mielőbb elérjük a békét Európában”.

Vang Ji a Müncheni Biztonsági Konferencián is felszólalt, beszédében „abszurd és hisztérikus” reakciónak nevezte azt, hogy az amerikaiak lelőtték a kémballont, amiről Vang még most is azt állította, hogy csak egy, a széljárás miatt az USA fölé sodródott meteorológiai eszköz volt. Tajvannal kapcsolatban pedig egyenesen azt mondta, hogy „Tajvan nem ország.” A konferenciáról Király András írt hosszan: „Most vagy mindenki más hülye, vagy mégis Orbán hajt forgalommal szembe a sztrádán”.