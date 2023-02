A háborút megjósoló tábornok óva int az ukránokra kényszerített tűzszünettől

Richard Shirreff brit tábornok 2013-ig a NATO európai főparancsnok-helyettese volt. Korábban szolgált Irakban 2006-ban és 1991-ben is, továbbá Koszovóban és Észak-Írországban. Visszavonulása után regényt írt, 2017: Háború Oroszországgal címmel. A könyv arról szól, hogy Putyin hadüzenet nélkül megtámadja Lettországot, a háború váratlanul éri a Nyugatot, a NATO nehezen szedi össze magát.

A regényt kiáltványnak szánta, hogy felébressze az európaiakat, legyenek sokkal keményebbek az oroszokkal, mert a Kremlben háborúra, hódításra készülnek.



Shirreff hétfőn Veszprémben adott elő, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének (iASK) téli egyetemén, aminek előadásait online is lehet követni, visszanézni.

A tábornokkal hat éve, a könyve magyar kiadásának megjelenésekor beszélgettünk utoljára, akkori jóslatai valósággá váltak.



Most azt mondta, hogy továbbra is elégedetlen az európai haderő gyengesége miatt. Szerinte Putyin csak az erőből ért, és minden megingást a maga javára fordít. Ha hagyják rendezni a sorait, akkor Magyarország is veszélybe kerülne.

Amikor utoljára beszéltünk, 2017 januárjában, azt jósolta, hogy az oroszok újra megkísérlik elfoglalni Mariupolt, ahogy azt 2014-ben is megpróbálták, csak arra várnak, hogy a szíriai hadszíntéren befejezzék a műveleteiket. Igaza lett, 2022 tavaszán a tengerparti ukrán várost egy különösen kegyetlen ostrom után bevették. Mi a mostani jóslata, mi történik a következő években Európában?