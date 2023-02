A kormány megint meghosszabbítja fél évvel a 2016 óta tartó, tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet

A kormány fél évvel ismét meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, mert az illegális migráció továbbra is fenyegeti Magyarországot – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Azt írják, a tömeges bevándorlás 2015 óta folyamatosan sújtja Európát, a legaktívabb továbbra is a magyar határt is érintő balkáni útvonal. A határkerítés és a határvédelem nélkül az elmúlt kilenc évben már illegális bevándorlók milliói jutottak volna be az országba – írják. (Valójában nagyon sokan be- és továbbjutnak, és ez ezután is így lesz, a kerítés ugyanis nem megoldás.)

A nemzetközi embercsempész-hálózatok folyamatosan szállítják a magyar határhoz a migránsokat, tavaly 270 ezer illegális határátlépést akadályoztak meg a magyar hatóságok, ami a korábbi évhez képest több mint kétszeres emelkedést jelent – írja a KTK, ami szerint Magyarországnak továbbra is magának kell gondoskodnia az ország védelméről, ezt szolgálja a 2016 óta tartó tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, ami gyorsabb és határozottabb döntéshozatalt tesz lehetővé a kormánynak.

A kormány mostani döntésével 2023. szeptember 7-ig hosszabbítja meg a válsághelyzetet.