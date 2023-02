Rendeletben könnyítette meg a kormány az erzsébetvárosi török magániskola felújítását

A Magyar Közlönyben már meg is jelent rendeletében - 45/2023. (II. 20.) - jelentősen megkönnyítette a kormány annak az erzsébetvárosi épületnek a felújítását, amelybe a Recep Tayyip Erdogan török elnökhöz közeli Maarif alapítvány magániskolája költözhet majd be. A Hernád utca 52 szám alatti épület - ahol nagyanyám két bátyja is tanult - felújítását a kormány korábban nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, most pedig az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet módosításáról szóló rendelet módosításával még azt is elintézte, hogy még csak le se kelljen folytatni a településképi szakmai konzultációt az érintett önkormányzattal a felújításról. A rendelet szerint a beruházás tekintetében "településképi szakmai konzultációnak helye nincs", a felújítást építészeti-műszaki tervpályázat és véleményezési eljárás nélkül végezhetik.

A Hernád utcai épületben a tervek szerint 2024 szeptemberében kezdené meg a működését a Maarif Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium, melyet az a Maarif Hungary Nonprofit Kft. üzemeltethetne, melynek tulajdonosa a török kormány által létrehozott, világszerte több iskolát is működtető Maarif Alapítvány, aminek már van egy iskolája Budapesten, a IX. kerületi Ifjúmunkás utcában. (Via HVG)