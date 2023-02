Tényleg felesleges Ukrajnába fegyvereket küldeni, Király Linda, Curtis és Schobert Norbert megoldotta, hogy végre béke legyen

Kezdjük azzal, hogy:

photo_camera Fotó: YouTube

És bár ez a fenti fotó a békére vágyó Schobert Norbertről bőven elégnek is tűnhet, azért érdemes megnézni azt is, hogy hol és miért emelte magasba a címeres zászlót azzal a felirattal, hogy Magyarország békét akar.

Ábrahám Róbert – akire a Blikk „médiaszemélyiségként” hivatkozik – úgy érezte, semmi másra nincs most szüksége a világnak és leginkább Ukrajnának, mint egy újabb videóra, amiben páran újra eléneklik hogy „We are the world”. Szóval összekapart pár magyar előadót, például Király Lindát, Curtist, a megboldogult Bestiákból a vörös hajú nőt, Pély Barnát, egy csomó olyan embert, akiről elképzelésem sincs, hogy kicsoda, illetve a Kozsó-féle, szintén megboldogult Shygys nevű együttesből a fiatalabbikat, hogy az autotune-nal elvarázsolt hangjukkal békét teremtsenek végre.

Persze ez még így nem lett volna elég hatásos ahhoz, hogy az oroszok végre letegyék a fegyvert, ezért segítségül hívta még a fent már elspoilerezett Schobert Norbertet, a barátokköztös Tihanyi Tóth Csabát, Spigiboyt(!) illetve még pár random hírességnek tűnő arcot, hogy a „Hungary wants peace” feliratú zászlót lobogtassák.

A mosolyogva éneklő random celebek közé néha bevágtak egy-egy videórészletet is, amelyeken sejthetően ukrán katonák és hozzátartozóik láthatók, de a klip végére szerencsére már emiatt sem kell senkinek rosszul éreznie magát, az ukránok szenvedése helyett ugyanis megnézhetjük, mennyire boldogok a neonfények között összeterelt előadók, akik a mobiljukról puskázzák a dalszövegét.

De akkor jöjjön végre a lényeg, mindenki helyezze magát kényelembe, mert itt jön a BÉKE:

A produkciót összeállító Ábrahám egyébként tüntetést is szervez az orosz-ukrán háború kitörésének egyéves évfordulójára, ahol, ahogy a Blikk írja, „minden ismertségét és kapcsolatát megpróbálja felhasználni, hogy hallatni tudja a békepárti hangokat a demonstráció keretein belül”. Ábrahám a lapnak azt mondta, „politikamentes tüntetést szeretne, ahol nem az ideológiák és világnézeti különbségek dominálnak, hanem egy humánus, értelmes törekvés”.