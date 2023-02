Váratlan fordulat, most éppen Belarusz tart ukrán támadástól, és nem fordítva

Jelentős ukrán haderő sorakozott fel a két ország határán, és ez veszélyt jelent Belarusz biztonságára, közölte kedden a belarusz védelmi minisztérium a hivatalos Telegram-csatornáján. "Az akár határincidensekbe torkollni képes fegyveres incidensek esélye jó ideje nagy" - közölte a minisztérium, megjegyezve, hogy "lépéseket tettek azért, hogy adekvát választ adhassanak", de visszafogják magukat.

photo_camera A belarusz Katonai Akadémia kadétjai gyakorlatoznak a Minszkhez közeli Zsodino kiképzőbázis gyakorlóterén 2023. február 17-én. Belarusz az elmúlt hónapokban kiképzési támogatást adott az orosz hadseregnek, amely annyi embert vesztett már Ukrajnában, hogy már az újoncok kiképzésére sincs elég képzett katonája. Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Belarusz amúgy tevékeny résztvevője az Ukrajna elleni háborúnak, az orosz haderő felvonulási területként, rakétacsapásai és légitámadásai támaszpontjaként is használja az országot, ahol jelenleg is tizenkétezer fős orosz haderő tartózkodik. Tavaly februárban az orosz hadsereg részben Belarusz területéről indította meg offenzíváját, a Kijevet ostromló orosz erők java Belaruszból támadott.

Bár a kijevi vereség óta Oroszország jellemzően Ukrajna keleti és déli részét támadja, folyamatosan állomásoztat csapatokat Belaruszban, ahogy azt is rendszeresen lebegtetik, hogy a belarusz hadsereg is csatlakozhat a műveletekhez. Vagyis Ukrajna pont ezen fenyegetések miatt kénytelen csapatokat állomásoztatni a frontoktól távoli belarusz határszakaszán is. (Via Reuters)