A Wagner-csoport vezetője: Az orosz védelmi minisztérium direkt meg akar semmisíteni minket

A Wagner-csoport vezetője szerint hazaárulás, hogy az orosz védelmi miniszter és a hadsereg vezetősége nem küld nekik lőszert, sem más katonai segítséget, amikor éppen Bahmut elfoglalásáért harcolnak: az orosz zsoldossereg alapítója, Jevgenyij Prigozsin kedden Telegramon tett közzé dühös hangüzeneteket, amelyeken azt állítja, a katonai vezetők direkt meg akarják semmisíteni a Wagnert.

Prigozsin kijelentései az orosz hadseregben zajló belső viszályokra és a befolyásos félkatonai erők közötti ellenségeskedésre utalhatnak. Az orosz-ukrán háborúban harcoló Wagner zsoldoshadsereget az utóbbi hetekben óriási veszteségek érhették John Kirby, a Fehér Ház biztonságpolitikai szóvivőjének pár nappal ezelőtti nyilatkozata szerint: eddig nagyjából kilencezer ember halhatott meg, több mint húszezren pedig megsebesültek.

photo_camera Ukrán katonák árkot ásnak Bahmut közelében Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

A Wagner katonáit főleg Bahmut városa környékén vetették be, ahol az ukránok szerint az oroszok nem nagyon vették a fáradtságot a holttestek eltakarítására - a bahmuti pokolról itt olvashatnak bővebben. A biztonságpolitikai szóvivő szerint egyébként a város katonai-stratégiai fontossága is megkérdőjelezhető.

A Wagner-csoport kapcsán arról is lehet hallani, hogy kiképzetlen orosz rabokat kvázi golyófogóként használnak a harcokban: a raboknak - köztük gyilkosokkal, drogkereskedőkkel, bántalmazókkal - fél évet kell szolgálniuk a fronton, aki viszont visszavonulna, átállna vagy megtagadná a parancsot, halálbüntetést kap, és ezt láthatóan komolyan is veszik. A börtönökből toborzást épp a múlt héten állította le a Putyin szakácsaként is emlegetett orosz oligarcha, aki szeptember végén vállalta fel, hogy ő áll a zsoldoshadsereg mögött.



(Politico via Meduza)