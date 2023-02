Egyelőre nem tűnik túl nagynak a nagy orosz offenzíva

Február elején az orosz hadsereg új frontot nyitott Ukrajnában. A január végi tapogatózó támadások után végül nem a front déli részén, Doneck és Zaporizzsja megyékben, hanem azzal átellenben, a front legészakibb, Luhanszk és Harkiv megyék határán futó szakaszán indították meg támadásukat. Egyelőre azonban nagyon kevés eredménnyel.

Az Institute for the Study of War elemzői szerint a luhanszki offenzívájuk ez idáig inkább azt bizonyítja, hogy hiába az őszi részleges mozgósítás, valójában nincs elég emberük ahhoz, hogy kellő erőket koncentrálva növelni tudják az offenzívájuk intenzitását és méretét. Még úgysem, hogy most, a háború korábbi szakaszaival szemben nem ad hoc struktúrákban, nem a tavaly megismert zászlóaljharccsoportokkal, hanem az alap orosz katonai doktrínában meghatározott csapatméretekben, vagyis ezred- és hadosztály szintű műveleteket indítottak. A luhanszki szakaszon most a nyugati katonai körzet egységeit vetik be, ráadásul a frontjelentések alapján a körzet alárendeltségébe tartozó egységek javát már harcba dobták. Vagyis, ha vannak is még tartalékaik, azok ahhoz elégtelenek, hogy döntően befolyásolják a harcok alakulását.