„Ilyen fiatalok is jönnek ide?” - kérdi tőlem egy őszülő bácsi Pécs külvárosában, az EXPO Center mosdója előtt. Sajnálattal közlöm, hogy én csak tudósítani vagyok itt, de láttam már legalább két gimnazistát, ahogy nagyszüleiket karonfogva sétálnak a Zsolnay nagyterem irányába, ahol a színpad fölött kivetítve Dobrev Klára árnyékminiszterelnök arca látható, mellette az ígéret: „Elhozzuk a reményt!”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

„Klára a mi reményünk” - magyaráz egy hölgy, a párt egyik lelkes tagja, aki megerősíti a benyomásaimat, miszerint a környékbeli DK-s szervezetek jó egészségnek örvendenek, a létesítmény bejáratánál nagy tömegben áramlanak a környékbeli falvak lakói. Sokan láthatóan örülnek, hogy közösségre találtak, baráthölgyek egymásba karolva éneklik a Tavaszi szelet, Klárás lobogóikat lobogtatva disputálnak a régi ismerősök. Van, akit egyenesen Somogyból, Marcali és Nagyatád környékéről hoztak Pécsre, hogy meghallgassák Dobrev Klára beszédét. Az árnyékminiszterelnök pécsi 1200 fős beszédével demonstrált a párt erejét.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Testvér lészen minden ember



Miután mindenki kényelmesen elhelyezkedett a teremben, rövid felkonf után megérkezett a demokratikus koalíció frakciója, valamint Pécs polgármestere, Péterffy Attila. A rajongók - immáron DK-s sapkákkal, Dobrev Klárás zászlócskákkal, Gyurcsány Ferenc szakácskönyvével a táskájukban, kitűzőkkel ékesítve -, hatalmas tapssal fogadták őket. Majd megszólalt Európa himnusza, az Örömóda, amit mindenki tiszteséggel végig is állt.

photo_camera Péterffy Attila

Fotó: Bankó Gábor/444

Merre lengnek (sz)árnyaid

Első felszólalóként Dávid Ferenc gazdasági árnyékminiszter adott elő, aki bocsánatot kért, mert bár régóta van a pályán, de ennyi ember előtt még nem beszélt. Azt mondta, ő már csak a diagnózist tudja felállítani, a terápiát az utána következőknek kell elmondania. Dávid diagnózisa:

Magyarországnak nincsen költségvetése, „rendeleti kormányzás van Magyarországon, (...) egyik hétről a másikra változtatják a költségvetést” .

2010-hez képest megkétszereződött az államadósság.

A magyar állam, mint az egyik legnagyobb munkáltató, megtéveszti a dolgozóit, „azzal, hogy akár az egészségügyben, akár az oktatásban nem adnak tisztességes bért”, majd ha baj van, akkor elkezdik toldozgatni a béreket.

„A Covid és a gazdasági recesszió letérdeltette” a „hazai mikro- és kisvállalkozói kört”, mikor „a magyar munkavállalók 70 százalékát” ezek a vállalkozások foglalkoztatják. Ha ezekkel a vállalkozásokkal nem törődik a kormány, akkor a magyar munkavállalókkal sem törődik.

A versenyképesség „van, ahol működik, és lehet ezzel foglalkozni, de a vidéki Magyarországon nem a versenyképességet kell szajkózni, hanem hogy a falu ne örüljön ki. Legyen bor, legyen kocsma, legyen szolgáltatás” - mondta az árnyékminiszter, amit nagy taps fogadott.

A diagnózison túl Dávid többször is utalt arra, hogy nincs megelégedve a magyar kormánnyal, amely

nem tesz semmit a szégyenletes körülmények között élő honfitársainkért,

becsapja a nyugdíjasokat az infláció álló nyugdíjemeléssel kapcsolatban,

amelynek nem fontos, hogy „holnap legyen jobb, mint ma,”

és amelynek távozása szükséges az infláció leveréséhez,

a közönség tapssal fejezte ki egyetértését.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A beszédek között többször is kisfilmeket játszottak be, amelyek hangulatukban komolyan vetekedtek egy-egy Marvel film előzetesével, de volt olyan is, amelyben több mint hússzor hangzott el az Európa/európai szó. A videó emlékeztette az embereket, hogy „van egy ezeréves álmunk,” az „európai fizetésről, az európai nyugdíjról,” meg mindenféle európai dologról, és az „európai reményről,” amelyet az árnyékkormány tud majd elhozni.

Bűvkörödbe, ég leánya,

ittas szívünk vágyva lép



Dobrev Klára árnyékminiszter állótaps közepette, öleléseket osztogatva, a népszerű barokk-popot játszó Panic! at the Disco High Hopes (Magas remények) című slágerére vonult be, hogy megtartsa egy órás beszédét.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

„Sok dolgunk van, sok feladatunk van, és elég nagy munkába vágtuk a fejszénket, de talán az első, amit végig kellene gondolni, hogy mitől lesz az emberek sokasága néppé” - kezdte a beszédet Dobrev, akinek szemmel láthatóan szintén sok problémája volt a magyar kormánnyal, akiket többek között illetett

a naftalin szagú elit,

a - Toroczkai áthallásos - dicsőséges nagyurak,

a nemzeti giccsbe öltöztetett hamis próféták,

a vaskalapos társaság,

és a „Pál utcai fiúkból ismert Pásztorok,”

jelzőkkel. A közönség örömére.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A DK-s politikus szerint tízmillióan kell akarni, hogy nagy tetteket hajthassanak végre. Csak úgy, „ha senki nem érzi úgy, hogy elfelejtették, kirekesztették”. „Egy nemzet vezetőinek kutya kötelessége tízmillió magyart együtt és mindenkit külön-külön is részesévé tenni az országnak, ez egy felelős kormány feladata” - mondta.

Dobrev nagyon fontosnak tartja Európát, hiszen „Szent Istvántól a törökök kiűzéséig egészen az uniós csatlakozásunkig ezzel álmodtunk, és megtanultuk, a gyerekeinknek is tanítjuk, Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk”. A politikus szerint hatalmas lehetőséget hagytunk ki az EU-csatlakozás után. Szerinte annyi támogatást kaptunk, „hogy egy baloldali, akár egy középszerű kormány is képes lett volna” egy európai színvonalú ország felépítésére, de „Orbánék nem voltak rá képesek, ezért is menniük kell”. „El akarjuk veszíteni az utolsó esélyt?” - tette fel a kérdést Dobrev, mire a tömeg egy része egy emberként válaszolta: „nem!”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A politikus szerint azonban van remény, van alternatíva, és ezért jöttek el több mint ezerkétszázan. „Ezt a reményt kell elvinnünk minden egyes, mind a tíz millió magyarnak” - mondta Dobrev, aki szerint ellen kell állni a rendszernek, különben maradnak a „bajszunk alatt elmormolt mormolódások”

Bátor szív a szenvedésben,

oltalom, ha árva hív



Dobrev a NATO-ról is beszélt, amelynek azért is vagyunk tagjai, hogy soha senkinek ne forduljon meg a fejében Magyarország megtámadása. Szerinte az orosz vezetés a szovjet birodalmat szeretné visszaállítani, míg a NATO még soha nem indított területszerző háborút. „Ezeréves történelmünk alatt nem voltunk ilyen biztonságban, és van, aki ezt kockára tenné?” - kérdezte dühödten, mire megtapsolták.

Dobrev szerint bár fontos a szakpolitika, „nem egy jogszabályozás fogja jelenteni a jövőt, hanem annak a felismerése, hogy sikeres ország csak sikeres emberekből lehet”. Szerinte a kormány egyik legnagyobb szégyene, hogy a magyar munkabérek felzárkóztatás helyett leszakadtak.

Az oktatásról elmondta, olyan rendszert szeretne, ahol a gyerekek okosak és sikeresek lehetnek. Idézte Szent-Györgyi Albertet ( „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”), reméli szavai eljutnak a „vaskalapos társasághoz”.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A hosszú, sokszor sulykolt panelekből álló beszédet kisebb, Dobrev által vezényelt interjúk szakították meg. Először egy 76 éves nyugdíjas tanárnő mondhatta el, hogy élete sokat változott, ráadásul nem a jó irányba, majd egy egyetemista, aki szerint éves osztálytalálkozóit lassan már könnyebb lenne Londonban tartani.

Ezentúl Dobrev Klára szerint

az országban diktatúra van,

nyugaton sikeresebbek és boldogabbak az emberek,

Magyarországon rossz szövetségeseket választ,

a klímaváltozást mindannyian érezzük a bőrünkön,

a kormány nem klímasemleges,

a globális minimumadót el kellett volna fogadni, de Orbán ezt is ellenezte,

fel kell készülni a kormány bukására és az ország kormányzására,

a rendszer bukásáért tenni kell, és „jobb tegnap, mint ma vagy holnap”,

a DK pedig „nem a cél, hanem az eszköz az Orbán-rendszer megdöntéséhez, és egy új európai Magyarország megteremtéséhez”.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A beszéd végén kérte a jelenlevőket, hogy alakítsák ki az ellenállás szigeteit a legutolsó kis falvakban is. „Ha kell, megküzdünk az ördöggel is, hát még az Orbán-rendszerrel.”

(Az alcímek idézetek Friedrich Schiller, Az örömhöz írt ódájából)