Mi ez a hatalmas őrület egy komikusan ormótlan, piros gumicsizma körül?

Február - és minden bizonnyal 2023 - egyik legvirálisabb divatkiegészítője egy olyan cipő lett, amire nem sok mindenki mondaná rá első nézésre, hogy divatos: térdig ér, iszonyú ormótlan, és paradicsompiros gumiból van. A Big Red Boots nevű csizma a MSCHF (a.m. mischief, csínytevés) művészeti kollektíva és tervezőcsapat műve, akiknek nem ez az első ilyen dobásuk. Ők tervezték többek közt Lil Nas X-szel a „sátáni” Nike-t, aminek a talpában a rapper véréből is úszkált pár csepp. Dobtak már piacra WD-40 szagú parfümöt, és defibrillátort Valentin-napra, hogy akinek össze van törve a szíve, megjavíthassa. Sőt, a világ legnépszerűbb youtuberével, Mr. Beasttel is összeálltak egy app erejéig, amin bárki vehetett magának 35 dollárért egy Lamborghinit - azt viszont senki sem tudhatta, hogy játékautót kap érte, vagy megnyeri az egyetlen igazi Lambót.

A MSCHF a „termékeivel” gyakorlatilag a fogyasztói kultúrával trollkodik, a többségüket nem igazán lehet viselni.