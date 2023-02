Védelem és környezet

Jó reggelt, jó híreket! Itt a 444 napindító hírlevele, szokás szerint az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel. Ajánljuk hírleveleinket is, itt lehet böngészni köztük. És szintén szokás szerint kiemelünk négy cikket, amit külön is ajánlunk:

Mark Galeotti

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Mi köze lehet Putyin unalmának a háború kitöréséhez? Miben hasonlít Lukasenka és Orbán? Miben erős és miben gyenge az EU? Többek között ezekről beszélt a 444-nek a világ egyik legelismertebb biztonságpolitikai szakértője, Mark Galeotti.

Az élet itthon



photo_camera Schadl György az első előkészítő tárgyaláson. Ahhoz nem járult hozzá, hogy a tárgyalóteremben fotózzák. Fotó: Németh Dániel/444

Egy kivétellel minden korrupcióval vádolt végrehajtó beismerte bűnösségét a Völner-Schadl-ügy második előkészítő tárgyalásán. Az egyetlen kivétel tanúként idézné Trócsányi László volt minisztert és Vízkelety Mariann korábbi államtitkárt is.

Schadl György és Völner Pál csütörtökön kerülnek sorra, akkor válaszolnak a kérdésre, elismerik-e a bűnösségüket.

Magyarországra érkezett hétfőn az Európai Parlament Pegasus-üggyel foglalkozó különbizottsága, amely az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának tagjaival, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH) vezető Péterfalvi Attilával, újságírókkal és civil szervezetek képviselőivel találkozott. A kétnapos látogatás végén a képviselők sajtótájékoztatót tartottak, ahol kiderült: a magyar kormány minden jel szerint súlyosan visszaélt a Pegasusszal.

Kiderült végre az is, hogy hét hónapnyi rendkívül kínos és teljesen ok nélküli késlekedés után március elején végre az Országgyűlés elé került a svéd és a finn NATO-csatlakozás ratifikálása. A magyar kormány időnként elmondta, hogy természetesen be fogják nyújtani a javaslatot a parlament elé, de tényleg semmi nem indokolta, hogy ezt ennyire későn tegyék meg. Nem javul közben a magyar diplomácia viszonya Szlovákiával sem, a legújabb fejlemény, hogy Németh Zsolt pszichiátert javasolt a szlovák külügyminiszternek, aki elküldte Orbánt a faszba. Pedig Németh épp pár napja beszélt arról, hogy végre eltűnőben vannak a hullámok a V4-es együttműködés környékéről.

Orbán évértékelője nyomán megírtuk azt is, hogy a jelek szerint baj van, és már a miniszterelnök figyelme is elterelődött a migrációról, Brüsszelről viszont annál több szó esett.

és megdőlt a napi országos melegrekord is.

és megdőlt a napi országos melegrekord is.

A háború

photo_camera Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

Kedden két fontos beszédre is sor került: Biden Varsóban, míg Putyin Moszkvában állt ki a nyilvánosság elé. Biden arról beszélt, hogy ezt a háborút csak Putyin akarta, és csak ő zárhatja le, míg Putyin beszéde ugyan két óra hosszú volt, de kevés konkrétumot tartalmazott, főleg a Nyugat gyalázására futott ki. A hosszas belföldi adatsorolós részek pedig még a moszkvai elit éberségét is próbára tették. Az egyetlen fontosabb bejelentésre, hogy Moszkva felfüggeszti az Új START egyezményben való részvételét, a NATO főtitkára úgy fogalmazott: Putyin nem békét, hanem inkább egy újabb háborút készít elő.

Írtunk a nap folyamán arról is, hogy a német külügyminiszter szerint döntő napok előtt állunk Ukrajnában, illetve hogy a belarusz rezsim kedden arról beszélt, hogy attól tartanak, Ukrajna megtámadhatja (!) őket. Oroszországi hír volt az is, hogy az ország harmadik legnagyobb városában, Novoszibirszkben eltörölték a közvetlen polgármester-választás lehetőségét, illetve hogy tavaly több mint 1600 milliárd dolláros kiesést okozhatott az Ukrajna elleni orosz agresszió.

Környezünk és védünk

photo_camera A Római-partért tüntetők 2017 októberében Fotó: Adrián Zoltán/Képszerkesztőség

Hogy zajlanak a magyar környezetvédő akciók? Milyen súrlódások nehezítik ezeket? Hogy tudják elérni a céljukat? Mikor esélytelenek? Ezt vizsgálta egy magyar kutatás a Liget és a Római part példáin keresztül, mi pedig a tanulmány szerzőivel beszélgettünk.

A világ

photo_camera Fotó: DENIS LOVROVIC/AFP

Zoran Milanović Orbán nagy-magyarországos sálján sem háborodott fel, sőt, nyaranta az Adrián vacsorázik a magyar miniszterelnökkel. A bucsai mészárlásról azt mondta, semmi sem biztos, az EU Ukrajna-politikája ostoba, Ukrajna nem demokratikus, az USA veszélyes. Portré a horvát elnökről, aki pont ugyanazt állítja a háborúról, mint Orbán.

Hír volt még, hogy

Béketábor

photo_camera Fotó: YouTube

Zárásként pedig mit is mondhatnánk, minthogy tényleg felesleges Ukrajnába fegyvereket küldeni, Király Linda, Curtis és Schobert Norbert megoldotta, hogy végre béke legyen.