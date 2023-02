Videóban üzennek az ukránoknak az uniós külügyminiszterek, csak Szijjártó Péter nem ért rá

A háború első évfordulóján az Európai Unió országainak külügyminiszterei rövid videóüzenetben fejezték ki támogatásukat és szolidaritásukat Ukrajnával, de Szijjártó Péter nem ért rá: így Magyarország az egyetlen tagország, ahol nem a tárca első számú vezetője szerepel a felvételen.

One year ago, Russia unleashed a brutal aggression against #Ukraine. Thinking it can invade its peaceful neighbour. But it failed.



The EU stands in support of #Ukraine. Our commitment to the European future of Ukraine remains unwavering.



Our joint message: pic.twitter.com/jM0dpjw6qe