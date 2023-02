A gyilkos visszatért a tetthelyre, és újra gyilkolt

Egy floridai gyilkosság gyanúsítottja pár órával a gyilkosság után visszatért a bűncselekmény helyszínére, és újra lövöldözni kezdett. A 19 éves Keith Kelvin Moses a gyanú szerint szerda reggel lőtt agyon egy húszas éveiben járó nőt a floridai Orlandóhoz közeli Pine Hillsben, hogy aztán néhány óra múlva visszatérjen a tetthelyre, és ámokfutásba kezdjen. Másodjára egy tévériporterrel és egy közelben lakó kilencéves kislánnyal végzett, a tévéstáb egy másik tagját és a kislány édesanyját is életveszélyesen megsebesítve. A két sérültet válságos állapotban szállították kórházba.

photo_camera Keith Melvin Moses, a Pine Hills-i gyilkosságok gyanúsítottja. Fotó: HANDOUT/Getty Images via AFP

"Szörnyű nap volt ez a közösségünk és médiapartnereink számára" - közölte John Mina Orange megyei seriff már az ámokfutás után. "Sokukkal dolgozom együtt, sokukat ismerem, és tudom, milyen nehéz a munkájuk, és milyen fontos mind a közösség, mind a rendőrség számára. Közönségünkből senki, sem egy anya, sem egy kilencéves kislány, sem egy újságíró nem lehet fegyveres erőszak áldozata" - mondta a sajtótájékoztatójára egybegyűlt újságíróknak.

A rendőrséget szerda reggel riasztották egy lövöldözés helyszínére. Az áldozat egy húszas éveiben járó nő volt, a gyilkossággal gyanúsított Moses ismerőse. Néhány órával később Moses visszatért. Egy szemtanú leírása szerint odasétált a tévéstáb kocsijához, tüzet nyitott, majd a közeli házhoz ment, ahol agyonlőtte a kilencéves kislányt és megsebesítette az anyját.

Mina tájékoztatása szerint az első gyilkosság ügyében már vádat is emeltek Moses ellen, akit hamarosan a két további gyilkossággal és két gyilkossági kísérlettel is meggyanúsíthatnak. Mosest korábban már vádolták fegyvertartással, súlyos testi sértéssel, halálos fegyverrel elkövetett támadással, betöréses lopással is. (Via The Guardian)