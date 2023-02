A rejtélyes tojásalakú japán tárgy és az ormótlan piros gumicsizma bemennek a bárba

Jó reggelt, itt a napindító hírlevelünk, az elmúlt nap fontosabb-érdekesebb híreinek csokrával. Enyhén felhős időről és kora tavaszi hőmérsékletről van ma szó Budapestre, reméljük, így is marad. Szokás szerint négy cikket külön is kiemelünk kezdésként:

A kormány

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Szerdán kezdődött a Fidesz kihelyezett, évadnyitó frakcióülése Balatonfüreden, a Hotel Füredben. Ahogy tavaly, idén is barikádok mögött, biztonsági osztagtól védve készülnek a képviselők a szezonra, de Németh Dániel így is nagyszerű fényképeket tudott készíteni az érkező politikusokról, illetve holdudvarukról. Estére az is „kiszivárgott” a Magyar Nemzetnek, hogy Orbán megnevezte, kiket tart ellenfelének. (Spoiler: Soros György köztük van.)

És ha már Fidesz: Rényi Pál Dániel megírta, hogyan alakult át ismét a kormánypárt médiabirodalma, ezúttal a központosítás és tömbösítés felé ellépve.

És a többiek

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Pár nappal Orbán évértékelője után nagyobb léptékű megmozdulást szervezett a DK is: Pécsen több mint ezer támogatójuk előtt tartottak fórumot Dobrev Klára főszereplésével, mi pedig helyszíni riportban követtük a történéseket.

Szerdán elutasították a debreceni akkumulátorgyár ellen beadott népszavazási kérdéseket, pedig három kérdés is érkezett a debreceni Helyi Választási Bizottság elé, és a Momentum kérdése szinte teljesen megegyezett az LMP korábban már átengedett kérdésével.

Nem múlhatott el a szerda újabb rendkívül kínos és nehezen magyarázható magyar diplomáciai fejlemény nélkül sem: a háború első évfordulóján az Európai Unió országainak külügyminiszterei rövid videóüzenetben fejezték ki támogatásukat és szolidaritásukat Ukrajnával, de Szijjártó Péter nem ért rá, így Magyarország volt az egyetlen tagország, ahol nem a miniszter szerepelt a felvételen.

És szerda volt a büntetőfékezések napja is: megírtuk egyrészt, hogy vádat emeltek a férfi ellen, aki óvodásokat szállító busz előtt büntetőfékezett Szentendrén, valamint hogy büntetőfékezésért hét hónap felfüggesztett börtönre ítéltek egy pécsi férfit.

Írtunk tovább arról is, hogy

A háború

photo_camera Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Február elején az orosz hadsereg új offenzívát indított Ukrajnában, de egyelőre úgy tűnik kevés eredménnyel. Elkiabálni persze nem érdemes semmit, de a frontot közelről figyelő nyugati elemzők szerint úgy fest, hogy az oroszoknak jelenleg egyszerűen nincs elég emberük az érdemi nyomásgyakorláshoz.

Nemcsak saját remek interjúnk volt szerdán a háborúról (Mark Galleoti brit történésszel), de mellette részletesen össze is foglaltunk egyet, ami a New Yorkerben jelent meg Stephen Kotkin Sztálin-kutatóval, akinek kifejezetten érdekes meglátásai vannak a harcok állásáról, Putyin helyzetéről, vagy mondjuk az atomfegyverek bevetésének kérdéséről.

Szerdai hír volt, hogy Moszkvában járt a pár napja még Dunakeszin lángosozó Vang Ji kínai államtanácsos, míg Biden Varsóban találkozott a régió országainak képviselőivel. Írtunk arról is, hogy Putyin visszavonta a moldovai szeparatista terület szuverenitását garantáló rendeletét, míg ismét felszínre tört a konfliktus a wagneres Prigozsin és Sojgu, illetve az orosz kormány között, az oligarcha/zsoldosvezér már azzal vádolta a védelmi minisztériumot, hogy direkt meg akarják semmisíteni őket. És írtunk arról is, hogy Meloni hiába igyekszik jó kapcsolatot ápolni Kijevvel, koalíciós társa, Berlusconi ott gáncsolja, ahol csak tudja. Valamint beszámoltunk arról, hogy a háborúról dokumentumfilmet forgató Sean Penn szerint a magyar álláspont megegyezik az orosszal, Orbán csak Putyint ismételgeti.

Rejtélyes tárgyak

A szerdai nap leginkább megmagyarázhatatlanabb, és épp ezért izgalmasabb híre volt, hogy Japánban mosott partra a tenger egy rejtélyes, rozsdás, szférikus izét, amit látva a hatóságok is csak vakargatják a fejüket.

Emellett írtunk arról, hogy

Csizmák és influenszerek

photo_camera Ilyen és hasonló kampányképekkel vezette fel a csizmát a MSCHF Fotó: Courtesy of MSCHF

Február - és minden bizonnyal 2023 - egyik legvirálisabb divatkiegészítője egy olyan cipő lett, amire nem sok mindenki mondaná rá első nézésre, hogy divatos: térdig ér, iszonyú ormótlan, és paradicsompiros gumiból van. Elmagyaráztuk, hogy honnan jött ez a csizma és hogy hova tart. És írtunk arról a hazai metainfluenszer-kampányról is, ami valószínűleg csak figyelemfelkeltésre lett volna szánva, de közben rendkívül nevetségesre sikeredett.



Podcast

A Newsroom új adásában Fuchs Mátéval, a Feldolgozatlanul című dokumentumfilm rendezőjével beszélgettünk a romagyilkosságok társadalmi és politikai környezetéről és arról, miért most lehetett egy ilyen filmet leforgatni erről a tragédiáról.