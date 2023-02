Az észak-ír rendőrség szerint az Új IRA követhetett el merényletet a kollégájuk ellen

Az észak-ír rendőrség szerint az Új IRA nacionalista terrorcsoport két tagja követhetett el szerda este merényletet egy kollégájuk ellen. John Caldwell detektív-főfelügyelőre Omagh városában, egy focipálya mellett lőttek rá, amikor a fiáért ment. A főfelügyelő, aki terroristák és szervezett bűnözők után nyomozott, éppen a focilabdákat pakolta autója csomagtartójába, amikor a két fegyveres a fia szeme láttára lelőtte. Életveszélyes sérüléseket szenvedett, válságos állapotban szállították kórházba, ahol stabilizálták az állapotát.

photo_camera Helyszínelő a Killyclogher úton Omagh városában, ahol a sportpályák közelében ismeretlen fegyveresek meglőttek egy, terroristák és maffiózók ellen is nyomozó rendőrt, akit most válságos állapotban kezelnek a kórházban. Fotó: Oliver McVeigh/PA Images via Reuters Connect

Mark McEwan észak-ír rendőrfőkapitány-helyettes tájékoztatása szerint a támadók több lövéssel terítették le Caldwellt, akire még akkor is lőttek, amikor már a földre került. A lövöldözésben két másik autót is találat ért a parkolóban, ahol az esti edzésről érkező gyerekek és szüleik kétségbeesetten kerestek menedéket.

A támadók aztán autóval menekültek el a helyszínről, járművüket azóta kiégve találták Omagh határában.

"Nyitott szemmel vizsgálódunk, több lehetséges szálon is, de főként a republikánus militánsok disszidens szárnyára, azon belül is az Új IRÁ-ra fókuszálunk" - mondta McEwan.

Észak-Írországban három évtizeden át dúlt alacsony intenzitású polgárháború a katolikus republikánusok és a protestáns lojalisták között. Bár az ezt lezáró 1998-as nagypénteki egyezmény előtt a republikánusok legerősebb terrorcsoportja, az IRA teljesen feladta a fegyveres harcot és megvált fegyvereitől, több szakadár republikánus csoport folytatja a harcot. Bár azóta a nagy merényletek megritkultak - ezek közül a legsúlyosabb, 29 halálos áldozatot követelőt négy hónappal a békeegyezmény után pont Omagh-ban követték el -, a rendőrök még mindig gyakori célpontjai a szakadár terroristák merényleteinek.

Ilyen szakadár csoport az Új IRA is, mely több rendőr halálán túl felel a fiatal észak-ír újságíró, Lyra McKee haláláért is, akit 29 éves korában lőttek agyon Derryben. (Via Reuters)