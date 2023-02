Egyszerre sújtja hóvihar és hőhullám az Egyesült Államokat

Hóviharok okoznak fennakadásokat az Egyesült Államokban, miközben az ország délkeleti részén rekordmagas hőmérsékletre készülnek - írja a BBC. Szerdától 28 államban adtak ki riasztást a téli időjárás miatt, ami 75 millió embert érint.



Dakotában, Minnesotában és Wisconsinban a héten a hóviharok miatt már több iskolát és üzletet is be kellett zárni ideiglenesen.

Az északi államokban az előrejelzések szerint egyes helyeken akár 60 cm hó is eshet, amire 30 éve nem volt példa. Emellett erős széllökések is várhatóak, amik elérhetik az akár 80 kilométer/órás sebességet, a szél miatti hőérzet pedig egyes helyeken akár -45 fokos is lehet.

Minnesotában a helyi kormányzó, Tim Walz már jelezte, hogy a kialakult szükséghelyzetben a hóvihar miatt elakadt autósoknak a Nemzeti Gárda fog segíteni. Még Los Angelesben is hóviharjelzésre csodálkoznak rá.

Közben az Egyesült Államok másik részén az év ezen időszakához képest szokatlanul meleg idő van. A Kentucky államban található Lexingtonban és a Tennessee állambeli Nashvilleben a szerdai hőség több mint egy évszázados rekordokat döntött meg.

Washington DC-ben a hőmérséklet csütörtökön pedig elérheti a 27 fokot, ezzel közel 150 éves melegrekord dőlhet meg.

Az Egyesült Államokon belül várhatóan 38 Celsius-fokos különbségeket mérnek majd.

„Egész télen ezt a tartós mintát láttuk, amikor az USA nyugati részén az átlag alatti, a keleti részén pedig az átlag feletti hőmérsékletet mértek” - mondta Andrew Kruczkiewicz éghajlatkutató, a Columbia Egyetem kutatója.

A vihar miatt már több mint 1700 járatot töröltek az Egyesült Államokban.