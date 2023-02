Földcsuszamlás nehezíti egy bányaomlás túlélőinek mentését Kínában

Földcsuszamlás zavarta meg a mentési munkákat Kína Belső-Mongólia tartományában, ahol egy nyílt színi fejtésen bekövetkezett bányaomlás után kéne túlélőket keresniük a mentőalakulatoknak. A bányaszerencsétlenségnek legalább két halálos áldozata van, de még ötvennél több eltűnt után kutatnak, és ez idáig csak hat túlélőt sikerült kiszabadítaniuk a romok alól.

photo_camera Hszi Csin-ping elnök utasítására hatalmas mentőakció indult a belső-mongóliai bánya romjai alatt rekedtek kiszabadítására. Fotó: LIAN ZHEN/Xinhua via AFP

A bányakatasztrófa után Hszi Csin-ping kínai elnök nagyszabású mentőakciót hirdetett, több mint kilencszáz kutatómentő kezdett dolgozni a túlélők kiszabadításán, amikor bekövetkezett a földcsuszamlás, amely most a mentési munkálatokat hátráltatja.

photo_camera A mentést földcsuszamlás hátráltatja. Fotó: LIAN ZHEN/Xinhua via AFP

Vej Cse-kuo, a mentőalakulatok vezetője szerint a földcsuszamlás utána mentés "rendezetten és feszült tempóban" zajlik.

A bányaomlás a hatóságok tájékoztatása alapján helyi idő szerint szerda este 17:13-kor következett be, a bánya "széles területen" omlott be, több tucatnyi bányászt és járművet maga alá temetve. (Via BBC)