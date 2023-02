„Ha a Nyugat úgy reagálna az orosz agresszióra, ahogy Magyarország esetében ‘56-ban, akkor megismétlődne Közép-Európa tragédiája”

Ukrajna honvédő háborúja és az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc között is párhuzamot vontak a kijevi amerikai nagykövetség “Nézőpontok Ukrajnából” című online beszélgetésén, melyen ukrán politikai szakértők elemezték a helyzetet. Az invázió kezetének egy éves évfordulója előtt két nappal, szerdán tartott panel leginkább a hidegháborús helyzet élesedéséről szólt.

photo_camera Kárpátaljai magyar katonák egy visszafoglalt Herszon megyei faluban. Fotó: Sándor Fegyir/Facebook

Az utóbbi egy évben a háború megrázta a világ demokratikus részének közvéleményét, mondta Oriszia Lutszevics, a londoni Chatham House szakpolitikai intézet Ukrajnával foglalkozó programjának vezetője. Európa területén ilyen “brutális, teljes körű háborút nem éltünk át a második világháború óta. Az orosz hadsereg egész ukrán városokat rombol a földig egyfajta felperzselt föld stratégia részeként”, mint Szíriában is tette. Szerinte a háború egyértelművé tette, hogy Ukrajnának integrálódnia kell “a transzatlanti gazdasági és katonai rendszerbe”, hogy bebiztosítsa jövőbeli boldogulását és biztonságát Moszkvával szemben.

A háború február 24-i évfordulójára Lutszevics szerint Putyin stratégiai befolyása egyértelműen meggyengült világszerte. Oroszország egyre inkább függővé válik Kínától, a nyugati, demokratikus világban pedig magára maradt. “Putyin egyértelműen túlbecsülte”, hogy mire képes hadserege, és alábecsülte az ukrán nép ellenálló képességét, valamint alábecsülte a nyugati demokráciakat is, amelyek egységesen felléptek Ukrajna támogatására.

A hidegháború óta nem látott nyugati katonai összefogás

A kilenc éve tartó orosz-ukrán háború utóbbi egy évének, a totális háború szakaszának meghatározó fejleménye, hogy a hidegháború óta nem tapasztalt egységbe tömörült több mint 50, nem csak NATO-tag ország Ukrajna katonai támogatására, az orosz agresszióval szemben, mondta Lutszevics. Ukrajna szövetségesei rendszeresen találkoznak is, hogy koordinálják a fegyverszállításokat, ilyen nagyszabású találkozó volt a januári ramsteini is.

A háború utóbbi egy éve a NATO egységét is megerősítette, folytatta Lusztevics. Az USA vezetésével elindult a szövetség keleti szárnyának katonai megerősítése, és a háború nélkül nem kérte volna csatlakozását az oroszokkal való stabil kapcsolat érdekében függetlenségére hagyományosan ügyelő Finnország és Svédország sem.

Az utóbbi egy évben Európa is felismerte a védelmi képességek fejlesztésének fontosságát is, mert bebizonyosodott, hogy ez is szükséges a nemzetközi jogon alapuló béke fenntartásához, fogalmazott Lutszevics. Ebben fontos fordulópont Németország Kremlel kapcsolatos álláspontjának “megbukása”, vagyis bebizonyosodott, hogy a kereskedelem és a párbeszédre nyitottság nem tartja kordában, pláne nem mérsékli az orosz fenyegetést.

Emellett a csendes-óceáni térség Kína terjeszkedését ellenző országainak biztonsági együttműködése is megerősödött a teljes körű háború kezdete óta. “Ne feledjük, hogy Kína közelről figyeli a háború kimenetét, hogy milyen elhivatott a nyugati szövetségi rendszer Oroszország megfékezésében, és hogy milyen árat kész fizetni ezért” - mondta a szakértő.

Lutszevics szerint az orosz háború esetleges kudarca elindíthatja Putyin autokrata uralmának végét is. Az orosz elnök rezsimjét fenyegeti a belső instabilitás, és “elszabadított egy olyan folyamatot, aminek még nem lehet tudni, milyen kaotikus következményei lesznek a hatalmára nézve”.

Háború és demokrácia

Dmitro Tuzsanszkij, az ungvári Közép-Európai Stratégiai Intézet igazgatója szerint ez a konfliktus a geopolitikai küzdelem mellett a demokratikus értékekről, az állampolgárok szabad döntéshez való jogáról szól, amelyben egyre határozottabb választóvonal rajzolódik ki az európai demokráciák és a keleti autokráciák között. Szerinte a katonai és gazdasági támogatás egyben az ukrán állampolgárok jogainak érvényesítését segíti, mivel az ukránok választások útján és a harctéren is egyértelművé tették, hogy a nyugati demokratikus országok rendszerébe szeretnének tartozni.

A háború megerősítette az ukránok közös identitását, és politikai értelemben is erősebb nemzetté kovácsolta őket. “Megbukott az az orosz propaganda, hogy Ukrajna egy megosztott és mesterséges nemzet”, az utóbbi egy évben bárki megbizonyosodhatott arról, hogy az orosz agresszió “egy szuverén nemzet és a nemzetközi jogok elleni támadás”, mondta Tuzsanszkij.

Szabadságharc akkor és most