Ha Ukrajnának nem segít a NATO, akkor már Munkácson lennének az oroszok

Különösen a kormányhoz közeli médiában hangzik el egyre többször a vád: a NATO átverte Oroszországot. Legutóbb mi is szemléztük azt a Magyar Nemzet-cikket, aminek a szerzője a NATO 1990 utáni bővítését agresszív terjeszkedésnek nevezi, szerinte Amerika megszegte az oroszoknak adott becsületszavát arról, hogy Németország egyesítéséért cserébe nem terjeszkednek Kelet felé.

Dunay Pált, a németországi Garmisch-Partenkirchenben működő George C. Marshall Európai Biztonsági Központ NATO-val és európai biztonsági kérdésekkel foglalkozó professzorát, az ELTE docensét kerestük az ügyben. De ha már beszéltünk vele, olyan aktuális ügyekről is szót ejtettünk, mint Vlagyimir Putyin keddi beszéde vagy Orbán Viktor szombati évértékelője.

A gyakorlatban milyen következménye lehet annak, hogy Putyin keddi bejelentése szerint Oroszország felfüggeszti részvételét a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz-amerikai Új START megállapodásban?

Szimbolikus lépés, az USA és Oroszország 2021-ben megállapodott abban, hogy öt évvel meghosszabbítják, és tárgyalásokon kidolgozzák a szerződés esetleges módosítását. Putyin döntésével ezekre a tárgyalásokra nem fog sor kerülni. Ez egy évek óta tartó adok-kapok az USA és Oroszország között. 2021-ben például Washington orosz szerződésszegésre hivatkozva kilépett a Nyitott Égbolt szerződésből, Moszkva válaszul felmondta a szerződést. [Harmincnégy európai és észak-amerikai ország engedélyezte fegyvertelen felderítő gépek ellenőrző repülését egymás országai fölött.] A fegyverzetkorlátozás évtizedek óta tartó folyamata bekerült a süllyesztőbe. Ez a legújabb bejelentés inkább jelzés volt az oroszok részéről, hogy egyébként sem működik az együttműködés Amerikával.

Erre utalhat, hogy Putyin külön hangsúlyozta, hogy nem kilép, csak felfüggeszti a részvételét?

Ez egy enyhe gesztus volt Amerikának, de a felfüggesztés sokkal inkább szól az orosz közvéleménynek: a Nyugattal vagyunk háborúban, nem Ukrajnával, ezt szokta sulykolni Szergej Lavrov külügyminiszter, szerinte az angolszászok, az amerikaiak és a britek az igazán rohadékok, velük van a fő baj. A többi nyugati állam, még csak-csak, ők csak „segédcsapatok”, akik Washington utasításait követik.

photo_camera Putyin nézik egy moszkvai lakásban Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

És az igaz lehet, amit Putyin mond, hogy az Egyesült Államok új típusú nukleáris töltetek kifejlesztésén dolgozik?

Mindenki modernizál. Éppen ebben rejlik a fegyverzetkorlátozás egyik fő problémája: amikor nem betiltunk egy fegyverfajtát, akkor az mennyiségi korlátozást jelent, holott a fejlődés mindig a minőség oldalán folyik. Mind a két fél nagy tempóban modernizál. Az amerikai arzenál egy része kezd elavulni. Az oroszok 2010-ben indítottak egy tízéves programot a hadsereg modernizálására, amiben nagy súlyt helyeztek a nukleáris eszközök és a nukleáris eszközök hordozására alkalmas eszközök korszerűsítésére, de közben rájöttek, hogy nem atomháborút fognak vívni, hanem hagyományosat, sokkal több és modernebb harckocsi, rakéta, vadászgép, stb. kell. Ezért 2018-ban egy újabb, immáron szerényebb fegyverkezési tervet indítottak. Ennek megvalósítását pedig a 2022. február 24-én kezdett háború írta felül.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerint az orosz döntéssel a teljes fegyverzetellenőrzési architektúra felszámolódott. Ez mit jelent a gyakorlatban? Mindenki úgy fegyverkezik, ahogy akar?

A kétoldalúak ezzel tényleg véget értek, de vannak egyéb egyezmények is, amik úgy-ahogy működnek. A biológiai- és vegyi fegyverekről szóló két egyezmény például teljesen megtiltja az ilyen fegyverek birtoklását és így használatát is, igaz, itt vita van. A nyugatiak szerint Alekszej Navalnij, valamint Szergej Szkripal és lánya megmérgezésével az oroszok megszegték a vegyi fegyver egyezményt. A hangulat pocsék, a konferenciákon állandó a kölcsönös vádaskodás. Azért működik az atomsorompó-egyezmény is, 191 ország van benne, ebből ötnek lehet legálisan atomfegyvere. Valójában már kilenc az atomhatalmak száma, de az egyezmény nélkül vélhetőleg jóval többen lennének. Amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tavalyi müncheni biztonsági konferencián eljátszott a gondolattal, hogy felrúgja az 1994-es Budapesti Memorandumot [Ukrajna a területi sérthetetlenségért cserébe lemondott a területén található atomfegyverekről], akkor az oroszok visszaszóltak, a nyugatiak pedig dermedt csöndben hallgatták. Senki sem akarja növelni az atomhatalmak számát, ebben mind az öt úgynevezett legális atomhatalom egyetért. És ők egyben az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai.

Egyáltalán, milyen kapcsolat van még a NATO és Oroszország között? Biden hétfői kijevi látogatásakor elhangzott, hogy az USA órákkal a látogatás előtt tájékoztatta Moszkvát Biden kijevi útjáról.

photo_camera Joe Biden Kijevben Fotó: HANDOUT/AFP

Nem beszélnek róla, de folyamatos a kommunikáció. Senki sem akarja, hogy az oroszok véletlenül eltaláljanak egy Ukrajnát átszelő vonatot, amin mondjuk együtt utazik Kijevbe a francia elnök, a német kancellár és az olasz miniszterelnök, ahogy történt tavaly júniusban Emmanuel Macron, Olaf Scholz és Mario Draghi közös útján. Ezt az oroszok se akarják, nekik se lenne jó. Az oroszok mindig tudják előre, milyen vendégeket várnak Kijevben, és ez így van rendben.

Azt lehetett érezni, hogy a Nyugat és Oroszország között akkor is rendben volt a kommunikáció, amikor Lengyelország területére csapódott egy rakéta.

Az amerikaiak nyugtatgatták a kedélyeket, ők állapították meg, hogy nem Oroszország felől jött a rakéta, a rakéta hatótávolsága se tette volna ezt lehetővé. Megállapították, hogy ez nem tartozik a NATO 5. cikkelyének hatálya alá, nem lép életbe a kölcsönös segítségnyújtás kötelezettsége, ami amúgy sem

automatikus. Senki sem akarja, hogy egy banális hülyeség miatt lépjen életbe a kollektív védelem, aminek a következményei beláthatatlanok. Ha például egy nyugati hadianyagszállítmányt eltalálnak az oroszok Ukrajnában, az nem lépteti életbe az 5. cikkelyt, ha viszont egy lengyelországi repülőtéren történne ez az eset, akkor igen. Mindenki tisztában van ezzel, az oroszok is tudomásul vették.

Orbán Viktor a szombati évértékelőjében azt mondta: „A NATO nem háborús szövetség. A NATO nem háborús koalíció.” A NATO az orosz-ukrán háborúval átalakult-e egyfajta háborús szövetséggé, katonai koalícióvá? Vagy amit tesz, az továbbra is belefér egy védelmi szövetség politikájába?

Nem a NATO-ról kell beszélni. Itt semmi más nem történt, mint az, hogy egy államot agresszió ért. Az áldozat jogosult az egyéni vagy kollektív védelemre, ez az ENSZ Alapokmányában is benne van. Ennek következtében mindenki megteheti, hogy segít az agresszió áldozatának. A NATO tagjai éppen ezt teszik. Erről kellene többet beszélnünk. Az alternatíva egyébként az lett volna, hogy Putyin lerohanja Ukrajnát, az oroszok rövid időn belül elérik Munkácsot, és létrejön a magyar-orosz határ. Orbán szándékát annyiban értem, hogy a lakosság széles rétegeihez szól, azokhoz, akikkel ismét meg lehet nyerni a választást. A külpolitika ráadásul a manipulációban jóval nagyobb teret enged, mint az egészségügy vagy az oktatás, aminek az állapotával nap mint nap szembesülnek az emberek. Hányan tudják a külpolitikai lépések hatását felmérni Magyarországon? A többségnek elég az az illúzió, hogy a kormány a magyar emberek érdekeiért harcol a nemzetközi csatatéren. A magyar

külpolitika hazai kommunikációja a belpolitikai propaganda fontos része. Ennek ugyanis nem gyakran mond ellen a valóság mindenki számára világosan. Orbán ilyenkor nem a nemzetközi közvéleménynek, hanem a sajátjainak beszél. A külvilág pedig legfeljebb a fejét rázza az amúgy sem nekik címzett üzenetek színvonala, intellektuális kohéziójának hiánya miatt.

photo_camera Orbán évet értékel Fotó: Németh Dániel/444

Mennyire tartható fenn helyünk a NATO-ban? Jens Stoltenberg főtitkár és a vezető tagállamok szerint egyértelműen fokozni kell az Ukrajnának nyújtott támogatást. Van egyáltalán olyan ország, amelyik hozzánk hasonló álláspontot képvisel? Vagy mindenki szembejön az autópályán?

Törökország szerepe hasonló, sokáig próbált a béke pártján fellépni. Orbán Viktor 2010-ben rájött, hogy az Európai Unióban és a NATO-ban is bent vagyunk, onnan kirúgni minket nem lehet, és pozíciójában zsarolási potenciál rejlik. Az egyhangú döntésekhez szükség van Magyarországra is. Márpedig Magyarország nem tesz engedményt, csak pénzért vagy más kézzel fogható engedményért. Mindenért alkudozik. Azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egy szatócsboltot üzemeltet. Nem elegáns, de többnyire működik. Néha persze „áron alul” enged, ha az amerikaiak vagy a németek nagyon ránk fekszenek. A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kellős közepén járunk, Magyarország az egyik legnagyobb partnere a német hadiiparnak, ezzel a németek is többet „megengednek”, „elnéznek” nekünk. Legalábbis így volt Angela Merkel idején, Olaf Scholz alatt már kevésbé tartható ez a pozíció.

Magyarországon a jobboldali sajtóban is egyre többet olvasni a közép-európai országok NATO-csatlakozásának ügyében a szegény, becsapott Oroszországról. A hidegháborút megnyerő Nyugatnak miért lett volna érdeke bármilyen engedményt tenni az összeomló, a birodalmát fenntartani képtelen Szovjetuniónak?

Kis infódarabkák vannak csak. Van egy korabeli német külügyi feljegyzés, ami azt állítja, hogy felmerült: a német egyesítésért cserébe a közép-európai országok nem lehetnek NATO-tagok. James Baker amerikai és Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter találkozóján Baker állítólag háromszor is felvetette a kérdést, de nem kapott rá választ. A diplomáciában ennek mindig oka van. Amikor negyedszerre is felvetette, Sevardnadze - ismét csak állítólag - azt mondta: barátok között nincs szükség papírra. Az akkori szovjet vezetés végtelen naiv volt. Arról kevésbé volt szó, hogy a NATO nem terjeszkedhet, a szovjeteknek az volt fontos, hogy a katonai infrastruktúra ne jöjjön hozzá közelebb. A mai politikában ez a naivitás már nincs meg, akinek valamire hatalma van, azt megteszi. A nagyhatalmak általában így működnek.

A Szovjetunió felbomlásával megszűntek az érdekszférák, számos független ország jött létre. A függetlenség önmagában nem jelenti azt, hogy az az ország azt kezd magával, amit csak akar? Ha a NATO-ba akar lépni, akkor belép, ha felveszik, ha csatlakozni akar Oroszországhoz, akkor meg csatlakozik.

Így van, kivéve, ha valamilyen korlátozást vállal, mint például Ausztria vagy Moldova a semlegességet. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 1996-os Lisszaboni Csúcstalálkozóján elfogadtak egy dokumentumot, ami egyebek mellett arról is szól, hogy minden állam maga dönt a semlegességéről vagy szándékáról a szövetségi szerződésekhez csatlakozásáról. Az oroszok ezt nagyon utálják. Mondhatják azt, hogy ez Borisz Jelcin alatt történt, amikor éppen delíriumban voltak, de 2010-ben Asztanában megerősítették a korábban vállalt kötelezettségeiket. Akkor már Dmitrij Medvegyev volt az elnök, Putyin pedig a miniszterelnök. Akkor kellett volna feltenni a kezüket. Az oroszok idegesek attól, hogy szép csendben eltűnik minden, ami az övék volt. Nem eshet jól neki, de a másik félnek volt egy jobb ajánlata. Sokkal vonzóbb demokráciában élni, szabadnak lenni, prosperitást ígérő, a biztonságot garantáló szervezetekhez tartozni. Az oroszok és egy sor volt szovjet tagköztársaság viszonya olyan, mint egy rossz házasság, amikor a férj egyre csak azt mondja, engem nem lehet elhagyni. Az oroszok is csak azt hajtogatják, hogy ez a mienk, közben Grúzia, Ukrajna, Moldova azt mondja: irány a Nyugat. És ezt semmilyen szerződés nem tiltja nekik. Marad hát a zsarolás, a függő gazdasági helyzet létrehozása vagy a katonai beavatkozás a „lebeszélés” érdekében.

photo_camera Vlagyimir Putyin miniszterelnök virágcsokrot ad át a lemondását bejelentő Borisz Jelcin elnöknek 1999. decemberben Fotó: AFP

Jellemzően kiket tanítanak az amerikai-német együttműködés révén 1993-ban alapított George C. Marshall Európai Biztonsági Központban?

Vannak hallgatóink a poszt-jugoszláv térségből, Ukrajnából, Grúziából, Moldovából, Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, a Balti-államokból, Romániából, Bulgáriából, Magyarországról, Németországból vagy az USA-ból. A legtöbben kelet és délkelet felől jönnek. Orosz hallgatónk sajnos 2008 óta nem volt, de orosz vendégelőadóink igen. Jellemzően a nemzeti adminisztrációk tagjait oktatjuk, katonatiszteket, diplomatákat, ügyészeket, rendőröket, vámosokat, börtönparancsnokokat. A meghívók az amerikai és a német nagykövetségektől érkeznek, a nemzeti bürokráciák pedig jelölnek.

A háború mennyire alakította át a munkájukat?

Elvárás lett velünk szemben, hogy az oroszországi helyzet minden belső, gazdasági-társadalmi, biztonsági, nemzetközi politikai és katonai aspektusát elemezzük, de a döntő változást nem ez, hanem az USA védelmi stratégiájának 2018 januárjában elfogadott változata hozta. Ebben kimondták, hogy már nem a terrorizmus az első számú fenyegetés, hanem Oroszország és Kína. A nyugati szövetségesek között Kína megítélésében van törés. A NATO nem vitatja és aligha vitathatja az agressziós háború fényében, hogy Oroszország ellenfél és fenyegetés, Kína esetében viszont csak kihívásról beszél. Az európai országok ugyanis az aggodalmakon túl hatalmas lehetőséget is látnak a kínai gazdasági kapcsolatokban, ezt nem akarják elveszteni. Az ukrajnai háború is Kínát erősíti, az oroszok a nyugati kapcsolatok elvesztésével rá vannak szorulva a náluk sokkal hatalmasabb Kínára, ez óriási átrendeződéshez vezet. Az oroszok éppen most tűnnek el a kínaiak zsebében.