Kíméletlenül visszatér a hideg a hétvégén, vasárnap hó is hullhat

Pénteken még enyhe, tavaszias idő várható, de szombaton visszaesik a hőmérséklet:

napközben már csak 6-11 fok lesz és sokfelé várható csapadék. Vasárnapra virradóra visszatér a hajnali fagy, kora délután már csak 1-6 fok várható, és helyenként havas esőre, havazásra is számítani kell - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön.

photo_camera Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Pénteken az ország nyugati kétharmadán közepesen felhős lesz az ég, hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet, az északkeleti, keleti tájakon azonban késő délutánig erősen felhős égkép lesz jellemző. A gyenge eső kora délutánra a keleti határvidéken is megszűnik, azt követően kevés helyen zápor, az Észak-Dunántúlon és Baranyában egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél élénk, elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld délkeleti részein erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között valószínű, de Borsodban és Szabolcsban több fokkal hűvösebb is lehet.

Szombatra virradóra beborul az ég, majd napközben csökken a felhőzet, az ország északi felén több órára kisüthet a nap, majd délutántól dél felől kezd visszahúzódni a vastagabb felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, főleg a déli országrészben jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, ott egy-egy zivatar sem kizárt. Délután észak felől csökken a csapadék. A délnyugati szél nyugatira, északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, elsősorban az ország északi felén helyenként viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet 2 és 9, a maximum 6 és 11 fok között valószínű.

photo_camera Fotó: ANGELIQUE & GUY BESCOND/Biosphoto via AFP

Vasárnap nagyrészt erősen felhős, illetve borult időre kell számítani, az ország déli, délkeleti felén többfelé, máshol helyenként valószínű csapadék, aminek nagy része havas eső, havazás lesz, de főleg a délkeleti, keleti tájakon eső is várható. Az északnyugati, majd északkeleti szelet sokfelé erős lökések kísérik. Hajnalban mínusz 5 - plusz 1, kora délután 1-6 fok valószínű. (MTI)