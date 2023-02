Nem kér bocsánatot Ben Stiller, amiért blackface-t és gettó-szlenget használnak a Trópusi viharban

A közösségi médiában terjedő hírekkel ellentétben nem kért, és továbbra sem kér bocsánatot Ben Stiller, amiért tizenöt évvel ezelőtt mozikba került Trópusi vihar című filmjét blackface-szel és gettó-szlenggel tömte tele, írja a színész egy Twitter-bejegyzésben.

A film bizonyos elemei már a 2008-as megjelenéskor is sokaknál kiverték a biztosítékot - főleg a blackface huszadik század eleji, kifejezetten rasszista áthallása miatt -, nemhogy most, évekkel a Black Lives Matter és a #Metoo-mozgalom után, ezért egyes felhasználók Twitteren szólították fel Stillert, hogy kérjen bocsánatot. A közönség egy része viszont akkor is, továbbra is ironikusnak, viccesnek és Hollywoodot kifigurázónak tartja a filmet, és a feketére mázolt Robert Downey Jr-t.

I make no apologies for Tropic Thunder. Don’t know who told you that. It’s always been a controversial movie since when we opened. Proud of it and the work everyone did on it. 🙏✊😊