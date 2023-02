A sűrűn lakott nagyvárosokban a kialakuló hőszigetek a túlmelegedés és a közegészségügyi problémák mellett az épületek energiafogyasztását is növelik, mely a környezetre is negatív hatással van. Megoldást jelenthetnek többek közt a függőleges kertek és a vízalapú technológiák, valamint a fehér tetőcserepek is, mint a Tondach újdonsága, a PLANOTON 9 kerámiacserép.