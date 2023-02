Új Gyűrűk Ura-filmeket jelentett be a Warner Bros.

A Warner Bros. feléleszti a Gyűrűk Ura-franchise-t, több új filmet is készítenek J.R.R. Tolkien könyvei alapján - jelentette be csütörtökön David Zaslav vezérigazgató. Az első Gyűrűk Ura-trilógia közel 3 milliárd dollárt hozott világszerte, majd az utána forgatott Hobbit-trilógia is hasonló bevételt termelt.

photo_camera Gyűrűk Ura: A gyűrű szövetsége Fotó: Photo12 via AFP

Egyelőre még nem közölték, hogy kire bíznák a projektet. Az eddigi hat film rendezője, Peter Jackson, és két legközelebbi munkatársa, Fran Walsh és Philippa Boyens azt mondták, hogy a Warner Bros. folyamatosan informálta őket a fejleményekről, és várják, hogy egyeztethessenek velük arról, milyen irányba haladjanak a filmek.



Arról, hogy Tolkien regényeinek szerteágazó univerzumából pontosan mit és mikor filmesítenének meg, még nincsenek információk. (Variety)