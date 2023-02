Zelenszkij: Az elmúlt év a kitartás, a bátorság, a fájdalom, a remény és az elpusztíthatatlanság éve volt

„Ez az év a kitartás éve volt. A törődés éve. A bátorság éve. A fájdalom éve. A remény éve. Az egység éve. Az elpusztíthatatlanság vad éve. Legfőbb eredménye, hogy túléltük. Nem szenvedtünk vereséget. És mindent megteszünk azért, hogy ebben az évben győzzünk! Dicsőség Ukrajnának!” - ezzel zárta Volodimir Zelenszkij a népéhez intézett beszédét az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború első évfordulóján.

Az ukrán elnök 15 perces videójában 2022. február 24-ét „életünk leghosszabb, modern történelmünk legnehezebb napjaként” jellemezte, amikor korán keltek és amióta nem aludtak. „Nem ijedtünk meg, nem törtünk össze, nem adtuk meg magunkat” - mondta. Zelenszkij szerint az ukránok megértették, hogy minden egyes holnapért harcolni kell és harcolnak is.



Köszönetet mondott az ukrán embereknek, a katonaságnak és mindenkinek, aki valamilyen módon segít országának a háborúban. A szövetségesekről azt mondta: „Örülök, hogy a nemzetközi Putyin-ellenes koalíció annyira megnőtt, hogy külön megszólítást igényel.

photo_camera Volodimir Zelenszkij

Megemlékezett a veszteségekről és a tragédiákról is: a szétlőtt szülészetről, a mariupoli színházról, Bucsáról, az Azovstalról. A pusztítás révén szerinte „az egész világ világosan felismerte, hogy mit jelent valójában az »orosz béke«”. Beszélt a háború által megtizedelt családokról és arról, hogy a háború megváltoztatta az emberek szokásait és hagyományait. Régen „a nagyapák mesélték az unokáiknak, hogyan verték meg a nácikat. Most az unokák mesélik a nagyapáknak, hogyan verték meg a rasszistákat. Az anyák és nagymamák régebben sálakat szőttek; most álcahálót szőnek. A gyerekek régebben okostelefont és kütyüket kértek a Mikulástól, most zsebpénzt adnak és adományokat gyűjtenek a harcosainknak.”