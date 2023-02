Csák János kulturális miniszter köszöntőjével indult a horthysta Vitézi Rend bálja

Csák János kulturális és innovációs miniszter is elment a Horthy Miklós által alapított Vitézi Rend báljára, ahol köszöntőt is mondott – írta meg a Telex az est házigazdájának, a korábbi posztjai alapján vállaltan nyugatellenes és oroszpárti, illetve összeesküvés-elméletekre is nyitott „vitéz gróf Molnár-Gazsó János főkapitány úr” beszámolója alapján:

A kárpátaljai magyarság megsegítésére szervezett jótékonysági bálként meghirdetett rendezvény vendégei között ott volt a békemenetelő Fásy Ádám és Farkas Bertalan egykori űrhajós, aki annak idején MSZMP-tagként még valószínűleg nem volt horthysta.

A Telex egyébként azt írja, hogy Csák János a kultúra, a múlt és a jövő viszonyáról, a kultúraápolás fontosságáról beszélt, Babits Mihálytól azt idézte, hogy magyarnak lenni szellemi jelenség és lelki örökség, Hamvas Bélától pedig azt, hogy: „Nagy kultúrába születni, az jó dolog. De kötelezettség is, hogy azt a kultúrát karban tartsuk, és átadjuk a következő nemzedéknek.” De Csák tavaly augusztusban a kolozsvári Szent Mihály-templom megáldásán is múltról és jövőről, kultúráról, Babitsról és Hamvasról beszélt, sőt Babitsot már egy 2021 őszi interjúhoz is felhasználta – írja a lap.