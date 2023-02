Deloitte felmérés: a magyar dolgozók több mint fele a felmondását tervezi

A magyar munkavállalók több mint fele fontolgatja, hogy felmond a jelenlegi munkahelyén - ez derült ki a Deloitte tanácsadócég felméréséből. A magyar válaszadók 57 százaléka mondta azt, hogy munkahelyváltáson gondolkodik, közülük

minden második válaszadó egy éven belül, minden ötödik pedig már a következő három hónapban otthagyná a mostani állását. A magyar eredmények beillenek a nemzetközi trendekbe, a cég más országokban készült felmérései is hasonló arányokat mutatnak. A kutatás alapján úgy tűnik, jobban gondolkodnak a munkahelyváltáson azok, akik kevesebb mint 2 éve dolgoznak aktuális munkahelyükön. De a régebb óta ugyanott dolgozók közül is sokan gondolkodnak a váltáson, a távozni vágyók aránya azok között is meghaladja az 50 százalékot, akik már 3-5, vagy akár 5-11 éve állnak egy munkaadóval szerződésben.

Nem csak az infláció és gazdasági nehézségek miatt már alacsonyabbnak számító fizetések miatt váltanának sokan munkahelyet. Somogyi Anna, a Deloitte Magyarország HR tanácsadási területének szenior tanácsadója szerint a felmérésből egyértelműen kirajzolódott, hogy a rugalmas munkavégzés biztosítása is meghatározó fontosságú elem: