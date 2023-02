Egy háziorvos jótanácsa: ne betegedjünk meg, mert olyan irányba viszik az egészségügyet, ahol az össze fog omlani

A Magyar Orvosi Kamara vezetői maradásra biztatják az orvosokat, miután a kormány megszüntetné a kötelező kamarai tagságot. A Belügyminisztérium ezzel törné le az orvosok hetek óta tartó tiltakozását. A MOK vezetői az 1950-es éveket emlegetik, és válaszul arra kérik a kórházi orvosokat, mondják fel az önként vállalt többletmunkájukat. Hitelrontás miatt pert indítanak, a jogi lehetőségeket vizsgálva.

photo_camera Egy nőt beoltanak az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina első adagjával a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, Székesfehérváron 2021. április 13-án. Illusztráció: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Tőzsér Berta Mária háziorvos, életmódorvos pedig a Facebookon az alábbi rövid poszttal reagált az aktuális fejleményekre:

„Kedves Páciensek!

Azt gondolom, hogy orvosként nem dolgom politizálni. Most sem ezt teszem. Egyszerűen csak szeretnék szólni, hogy ha eddig nem vették komolyan az egészséges életmódot, akkor most már vegyék komolyan, mert sajnos olyan irányba irányítja a politika a magyar egészségügyet, ahol az teljesen össze fog omlani.

Nem lesz, aki időben el tudja majd látni a betegeket. Sokszor már most sincs. De ez még rosszabb lesz, ahogy most kinéznek a dolgok.😒

Ne legyenek betegek!

*Térjenek át még ma a teljes értékű növényi étrendre!

*Mozogjanak minden nap legalább 30-40 percet!

*Tegyék le a cigarettát, alkoholt még ma!

*Aludjanak eleget!

*Szánjanak időt arra, hogy egészséges módon vezessék le a napi stresszt!

* Szeressék egymást!

Ígérem, senkinek nem mondom majd a szemébe a rendelőben, hogy én megmondtam. De tartok tőle, hogy egyre többször kell majd széttárva a kezem őszintén sajnálkozva azt mondanom: nagyon sajnálom, nem tudok segíteni.😒

(A hozzászólásokat azért nem engedélyezem, mert nem akarom, hogy a politizálás irányába menjen el a dolog.)”