Kommunista pártjelvényt kell hordaniuk az Ernst & Young kínai dolgozóinak

Arra szólították fel az Ernst & Young kínai irodájánál a párttagokat, hogy ha ki akarják fejezni a hűségüket, akkor munka közben is viseljék a Kínai Kommunista Párt jelvényét. A vállalatnál működő kommunista pártbizottság február 23-án az EY-os címéről küldött ki egy levelet erről.

Az utasítás szerint a pártjelvényt a bal mellkas közepén kell elhelyezni, nem lehet a galléron viselni. Ha más jelvényekkel együtt viselik, akkor azok fölé kell helyezni.

photo_camera Fotó: ZHANG GUORONG/Imaginechina via AFP

Kínában akkor kell munkahelyi pártbizottságot létrehozni, ha a párttagok száma meghaladja a hetet, de nem éri el az ötvenet. Kína 97 millió kommunista párttagjának egyébként is kötelező pártjelvényt viselni a munkahelyén, de a politikai szempontból érzékeny időszakokban általában nagyobb a nyomás. Ez most ilyen, közvetlenül a kínai éves parlamenti ülések előtt tartották fontosnak eligazítani a dolgozókat. Egyébként a Párt alapszabályában is szerepel, hogy a pártjelvény viselése minden kommunista párttag kötelessége. Ugyanakkor eddig a nemzetközi vállalatoknál nem voltak ilyen kérések.

Az EY China a cég ottani partnereinek tulajdonában van, és nyereségét nem osztja meg az EY nemzetközi tanácsadói és könyvvizsgálói hálózatával. (Financial Times)