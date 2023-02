Oroszország próbálja bezárni a Bahmut körüli gyűrűt, miközben az olvadó talaj sárrá változik

Az orosz erők megpróbálták bezárni a körüket a kis bányászváros, Bahmut körül, miközben az eső és a kora tavaszi olvadás Kelet-Ukrajna harctereit sárrá változtatta, ami mindkét oldalt akadályozhatja a kezdeményezésben – írja a Reuters.

A tavaszi olvadás régóta szabotálta a hadseregek azon terveit, hogy Ukrajna és Nyugat-Oroszország talaján támadjanak, mert az utakat folyókká, a mezőket áthatolhatatlan lápokká változtatja.

A fronthoz közeli donyecki régióban ukrán katonák sáros lövészárkokba húzódtak, miután a hirtelen felmelegedett időjárás meglágyította a fagyott talajt. A Reuters több katonai járművet látott a sárban elakadva.

photo_camera Ukrán katonák árkot ásnak Bahmut közelében február 1-én Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Oroszország megpróbálja bekeríteni Bahmutot, és arra kényszeríti Ukrajnát, hogy kivonja a helyőrségét. Ez több mint fél év után Moszkva első eredménye lenne, a háború eddigi egyik legvéresebb szakasza után.

A tavaly év végén behívott, több 100 ezer tartalékossal feltöltött erőivel Oroszország fokozta támadásait a keleti front mentén több helyen is. A nyugati országok szerint Oroszország több támadása is nagy költséggel kudarcot vallott, de Moszkva szerint a csapatai ha lassan is, de előrehaladtak Bahmuttól északra és délre, és megpróbálták elvágni az ukrán erőket a romvárosban, amiben egykor 75 ezren éltek. (Reuters)