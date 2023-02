Stadionokban és az utcán is Erdogan lemondását követelték

Focimeccseken és az utcán is folytatódott a hétvégén a Recep Tayyip Erdogan török elnök elleni tiltakozáshullám. A drukkerek és civilek Erdogan és kormánya lemondását követelték, mert úgy látják, az egyre autoriterebb török elnök a felelős azért, hogy ennyi halálos áldozattal és ilyen szörnyű károkkal járt a február 6-i földrengés.

Ahogy ebben a cikkben részletesebben is leírtuk, a Törökországban és Szíriában 50 ezer ember életét követelő, 1,5 millió ember otthonát elpusztító földrengés az ország történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája volt, ami Erdogan elnök 20 éves kormányzásának legnagyobb válságához is vezetett. A hétvégén is folytatódtak a tiltakozások, Isztambulban több tüntetőt is rendőrök vittek el, akik Erdogan lemondását és felelősségre vonását követelték.

A hétvége leglátványosabb tüntetései viszont nem az utcán, hanem a stadionokban voltak, a szurkolók ugyanis több meccset is Erdogan-ellenes skandálással színesítettek a hétvégén.

photo_camera Plüssállatok a Besiktas pályáján. Fotó: HANDOUT/AFP

A legnagyobb sajtóvisszhangot talán a Besiktas szurkolói kapták, akik több ezer plüssjátékot dobáltak a pályára a földrengésben érintett gyerekeknek a csapat Antalyaspor elleni meccsén. Sok tudósításból kimaradt viszont, hogy nemcsak plüssmacik, hanem kormányellenes jelszavak is röpködtek a stadionban.

A Fenerbahce Konyaspor elleni szombati meccsén tömegek skandálták, hogy "20 év csalás és hazugság. Mondj le!", mindezt az elnöknek címezve.

A török kormány és a kormányzó pártok azt tették, amit politikusok ilyenkor tenni szoktak: felháborodtak, hogy emberek behozzák a stadionba a politikát. A kormánykoalíció kisebbik pártja, a Nacionalista Mozgalom Párt közleményben ítélte el a hétvégi meccseken történteket, mondván, a kormányellenes kántálás káros és tiszteletlen a földrengés áldozataival szemben. Suleyman Soylu belügyminiszter pedig azt üzente a szurkolóknak, hogy aki politizálni akar, várja ki a választásokat. Ez persze azt is jól jelzi, hogy mitől tart jelen körülmények között leginkább Erdogan kormánya, májusban ugyanis tényleg választások lesznek, a földrengés miatti tiltakozások pedig jelentősen rontják Erdogan esélyeit. (Reuters)