Utórengés döntött össze újabb házakat Törökországban

Újabb, közepesen erős utórengés rázta meg Törökország déli részét hétfőn, aminek következtében olyan épületek is összeomlottak most - legalább egy ember halálát okozva -, amelyek szerkezeti károkat szenvedtek a február 6-i pusztító földmozgásokban, de össze nem dőltek akkor - közölte Yunus Sezer, a török katasztrófavédelem (AFAD) vezetője.

Az 5,6-os erősségű földmozgás epicentruma a Malatya tartományban található Yesilyurt település közelében volt. A haláleset mellett száztíz sérültet, és 29 összedőlt épületet jelentettek.

A mentőegységeknek eddig 32 embert sikerült élve kihoznia a romok alól. Az AFAD az elhúzódó utórengések miatt fokozottan arra kéri a helyieket, hogy semmi esetre se menjenek vissza lakásaikba. Egy apára és lányára például akkor omlott rá a ház az újabb rengés miatt, amikor visszamerészkedtek kihozni a személyes tárgyaikat. Mindkettőjüket sikerült élve kimenteni a törmelék alól. A HaberTürk hírtelevízió közlése szerint Malatya tartomány egy másik pontján kutató-mentő egységek három olyan embert próbálnak meg kimenteni a romok alól, akik parkoló autókban ültek, amikor a közeli házak összeomlottak.

photo_camera Mentési munkálatok Malatya-ban. Fotó: EYUP ELEVLI/Anadolu Agency via AFP

Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn bocsánatot kért amiatt, hogy az első földrengések utáni állami segítségnyújtás késett. Erdogan, aki a katasztrófa sújtotta egyik városban, a délkelet-törökországi Adiyamanban tett ismét látogatást, sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: "a rengések pusztító hatásához, a negatív időjárási körülményekhez, a sérült infrastruktúrából adódó nehézségekhez hasonló okokból sajnos az első néhány nap Adiyamanban nem tudtunk a kívánt hatékonysággal munkát végezni. Ezért bocsánatot kérek önöktől. Mindennek tudatában vagyunk, és senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy megtesszük, amit kell". Erdogan arról is beszámolt, hogy a jelenlegi adatok szerint 44 374-en vesztették életüket a február hatodikán történt szerencsétlenségben, több mint 115 ezren pedig megsebesültek.

Erdogan egy év türelmet kért, amíg "a földrengés okozta károk nagy részét fel tudják számolni". "Mint minden halandónak, nekünk is lehetnek hibáink és hiányosságaink" - mondta. A megosztott török társadalomban viszont nagyon sokan úgy látják, hogy a húsz éve hatalmon lévő, az országot egyre autoriterebb módon irányító Erdogan kormánya felelős azért, hogy ennyi áldozata lett a földrengésnek. A hétvégén több tüntetést is tartottak az országban, és a Besiktas és a Fenerbahce meccsein is Erdogan lemondásáról skandáltak a szurkolók.

A Világbank becslése szerint csak Törökországban legalább 34,2 milliárd dolláros (12 ezer milliárd forint) közvetlen anyagi kár keletkezett, ami az ország 2021-es GDP-je négy százalékának felel meg. A hétfőn ismertetett jelentés abból indul ki, hogy az újjáépítés költségei ennek az összegnek akár a duplájára is nőhetnek, ami nagyban függ attól, hogy az új épületbiztonsági előírásokat mennyire kérik számon.



Törökországban és a szomszédos Szíriában időközben több mint 48 ezerre emelkedett a február 6-i földrengések halálos áldozatainak a száma, a katasztrófában 185 ezer épület dőlt össze, vagy szenvedett komoly károkat. A hatóságok tízezernél is több utórengést jegyeztek fel. (MTI)