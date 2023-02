A belügyminisztérium szerint nagyon is rendben van az, ahogy a váci tankerület packázik az ingázó tanárokkal

Babinszki Márta, a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola tanára kénytelen minden nap autóval munkába járni, mert bár csak húsz kilométerre lakik, de ha tömegközlekedéssel ingázna, naponta akár hat órát is utazással kéne töltenie. A tankerületi központ kilométerenként 15 forint térítést fizet neki ezért, ami röhejesen kevés, még az ársapkás időszakban is csak a valós költségei harmadát fedezte. Ezért is örült, amikor Január végén bejelentették, hogy kétszeresére emelik a térítést, és alá is íratták vele az elszámolást az új, 30 forintos kilométerenkénti támogatásról.

Majd ezt a papírt a kukában iktatták, mert a tankerület közben meggondolta magát, és inkább maradt a kilométerenként 15 forintos elszámolásnál.

A témában hétfőn megjelent cikkünktől függetlenül Harangozó Tamás, az MSZP parlamenti képviselője írásbeli kérdést (.pdf) tett fel az oktatásügyben is illetékes Pintér Sándornak, amire hétfőn választ is kapott (.pdf). Ebben Rétvári Bence parlamenti államtitkár lényegében kifejti, hogy a váci tankerület eljárása nagyon is rendben van, mert "a hatályos jogszabályok fogalmazzák meg a konkrét, kötelezően térítendő költségtérítés mértékét, a tankerületi központok a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően végzik a kifizetéseket".

Csekélység talán, de valójában a tankerület nem a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően végezte a munkáját, mert azok alapján, mint azt amúgy Rétvári is kifejtette Harangozónak adott válaszában, a kilométerenként akár 30 forintban meghatározott költségtérítést a munkáltatónak kilométerenként 18 forint összegben kell kötelezően megtérítenie.

Babinszkival és kollégáival ezzel szemben februárban 15 forintos költségtérítésről akartak aláíratni elszámolást, és csak néhány nap múlva visszakoztak, és ítélték meg a 18 forintos, tehát a kötelező minimum költségtérítést.