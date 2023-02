Felmentették az egészségügyi államtitkár két helyettesét

photo_camera Tóth László (b) az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár két hete a Dél-pesti Centrumkórház ingektológiai osztályának AIDS-betegeket és trópusi betegségekben szenvedők ellátását biztosító részlegén járt, ahol találkozott Szlávik Jánossal (j), az infektológiai osztály osztályvezető főorvosával is. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Keddi hatállyal felmentették állásából Takács Péter egészségügyi államtitkár két helyettesét, az egészségügy szakmai irányításáért felelős Tóth Lászlót és az egészségügy finanszírozásáért és fejlesztéséért felelős Boér Gábort. Boér államtitkár-helyettesként felügyelte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt is, mely azt a laborcéget is finanszírozta, amit Boér helyettes államtitkársága mellett is vezetett.

A leváltott államtitkárok helyére Lengyel Lászlót és Bidló Juditot nevezték ki. Lengyelről a HVG cikke szerint semmit se tudunk, Bidló viszont mostanáig a NEAK-ot vezette, mely finanszírozta Boér államtitkár-helyettes laborcégét is.