Orbán Egyiptomban: Mi nem akarjuk, hogy hazátlan, szülőföldjüktől elszakadt migránsok népesítsék be a világot, ehelyett mindenki boldogulhasson a szülőföldjén

Az ukrajnai háborúról, az illegális migrációról és magyar-egyiptomi kétoldalú kapcsolatokról is tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök kedden Kairóban - legalábbis erről tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t. Orbán a találkozót követő nyilatkozatában elmondta, Magyarország nincs könnyű helyzetben, mert több veszéllyel is szembesül, és ezek közül első helyen az orosz-ukrán háború áll. A második veszélynek Orbán Viktor azt nevezete, hogy a világban összekapcsolódás helyett blokkosodás kezdődött, ami Magyarországnak és Közép-Európának is komoly veszteségeket okoz. A magyar miniszterelnök kifejezte háláját Egyiptomnak a migráció kérdésében.

"Mi nem akarjuk, hogy hazátlan, szülőföldjüktől elszakadt migránsok népesítsék be a világot, ehelyett mindenki boldogulhasson a szülőföldjén. Egyiptom erős bástyája az illegális migráció elleni védelmi vonalnak."

- mondta Orbán. (MTI)