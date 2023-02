Orbán megérkezett Egyiptomba

photo_camera A Miniszterelnöki Sajtóiroda képén Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfõ fogadja Orbán Viktort a kairói elnöki palotában 2023. február 28-án Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Mint arról hétfőn Havasi Bertalan sajtófőnök már előre hírt adott, kedden Egyiptomba utazott Orbán Viktor.

A miniszterelnököt Kairóban fogadta Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő, akivel együttműködési megállapodást írtak alá.

Orbán később találkozik Ahmed et-Tajjeb nagyimámmal és II. Tavadrosz kopt pápával is.

A magyar kormányfővel tartott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és egy üzleti delegáció is.

Szijjártó az MTI-nek kedd délelőtt már nyilatkozott is a stratégiai partnerségi megállapodás részleteiről: a külügyminisztérium közleménye szerint az együttműködés kiterjed a nukleáris ipar, a felsőoktatás, a gazdaság és az energiaellátás területére is.

Szijjártó bejelentette, hogy vállalatközi tárgyalások indulnak egyiptomi cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlásáról, hogy azt 2026-tól be lehessen vonni a magyar ellátásba, és arról is beszélt, hogy külpolitikailag is hasonló állásponton állnak a felek:

„Egyiptom is a béketáborban van, Egyiptom is békét akar, Egyiptom is a háború diplomáciai megoldását szorgalmazza, és része annak a globális többségnek, amely kétségkívül Európán kívül esik, viszont mindenképpen azt szeretné, hogy az ukrajnai háború véget érjen”.