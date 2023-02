Végül tényleg eljött a fizetős Facebook, de ez már nem nagyon érdekel senkit

Éveken át az egyik legfelkapottabb netes hoax volt, hogy jön a fizetős Facebook, 2013-ban még cikket is írtunk a jelenségről. A fizetős Facebookot bejelentő posztok és kamulevelek mindig villámsebesen terjedtek az interneten, rengetegen felháborodást meg ijedt reakciót kiváltva.

Hogy mennyit változott a világ, illetve azon belül is a közösségi platformok szerepe, azt elég jól jelzi, hogy 2023 februárjában ugyan tényleg kiderült, jön a fizetős Facebook és Instagram, de ez már alig érdekelt valakit. A magyarázat részben persze az, hogy a Facebook nem lesz mindenkinek fizetős, a felhasználók továbbra is be tudnak lépni majd ingyen is, de az eddig megjelent hírek alapján az előfizető felhasználók több és jobb szolgáltatást kapnak majd.

Azaz várhatóan egy kétszintű rendszer fog kialakulni, ahol látványosan jobb pozícióban lesznek azok, akik hajlandóak havidíjat fizetni a szolgáltatásokért.

És amíg valaki továbbra is csak arra használja a Facebookot vagy az Instagramot, hogy egykori gimnáziumi barátaival tartsa a kapcsolatot, vagy kedvelt hírességek profilját kövesse, addig vélhetően nem jelent majd számára nagy csapást, hogy nem fér hozzá az extra szolgáltatásokhoz. De közben az elmúlt években épp azt láthattuk, hogy a Facebook egyre kevésbé szól azokról a funkciókról, melyekkel egyszer tömegeket tudott bevonzani, és sokkal többen használják a platformot kereskedésre vagy álláskeresésre, esetleg saját mikro- és kisvállalkozások felfuttatására. És e felhasználókat érzékenyen érintheti, ha az ingyenes verzióban hirtelen jóval kevésbé fognak futni a posztjaik.