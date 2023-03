A kormány új rendelete szerint befektetési alapkezelőknek is hitelezhet az Eximbank

Átírta a kormány egy kedd késő este közzétett rendelettel az Eximbankot érintő szabályokat. Az egyetlen mondatnyi jogszabálymódosítás úgy szól, hogy a Magyar Export-Import Bankról szóló törvényben mostantól „a befektetési alapkezelő is gazdálkodó szervezetnek minősül”, vagyis az Eximbank ezeknek is adhat hitelt, az ő hitelezésükre is vállalhat garanciát – írja a hvg.hu.

Ahogy írják, a kormány megint a háborús veszélyhelyzeti felhatalmazással élve módosított törvényt rendelettel – még a cím is az, hogy „A Magyar Export-Import Bankot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról”. Az nem derült ki, hogy ennek mi köze a háborúhoz.