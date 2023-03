Az Axel Springer szerint az újságírók munkáját hamarosan már a mesterséges intelligencia végzi el

Az Axel Springer német kiadó vezérigazgatója szerint a jövőben az újságírókat a ChatGPT-hez hasonló mesterséges intelligencia-rendszerek válthatják fel. Legalábbis Mathias Doepfner az alkalmazottaknak elküldött levelében úgy fogalmazott, szerinte „a mesterséges intelligencia képes arra, hogy a független újságírást jobbá tegye vagy egyszerűen helyettesítse azt”.

Szerinte az olyan mesterséges intelligencia-rendszerek, mint például a ChatGPT, „forradalmiak”, és hamarosan jobbak lesznek az „információ-összesítésben”, mint az újságírók.

Ezzel gyakorlatilag leépítést jelentett be, de hogy ez pontosan hány alkalmazottat érint majd, nem derült ki, mert egyben azt is bejelentette, hogy a „riporterek, a szerzők és a szerkesztők” számát nem fogják csökkenteni. Doepfner ehhez annyit fűzött hozzá, hogy „az események mögött meghúzódó valódi indítékok megfejtése” továbbra is az oknyomozó újságírók feladata marad.

Egyébként nem az Axel Springer az első, akinek ez eszébe jutott, januárban a BuzzFeed is bejelentette, hogy a mesterséges intelligenciát használná tartalmainak és online kvízeinek „fejlesztésére”. (Guardian)