Az ellenzéknek nem a választásokkal kellene foglalkozni, hanem a társadalommal

Mit tud tenni ebben a rendszerben az ellenzék, milyen lehetőségei vannak az ellenállásnak?

Erről beszélt két politológus, Unger Anna és Lakner Zoltán a momentumos Orosz Anna vendégeként.

Szerintük az ellenzéknek akkor érdemes a választással foglalkozni, ha elég erőt gyűjtenek ahhoz, hogy kikényszerítsék a feltételek megváltoztatását.

Ehhez viszont előbb a társadalomhoz kell fordulni.

Nem a nyugati példákból, hanem szlovákoktól, ukránoktól lenne érdemes tanulni.

Újbudai polgárok gyülekeztek szerda este a Karinthy Szalonban. Egy átlagos uniós országban ez a közéleti érdeklődés szép példája lenne: hétköznap este, munka után a közösség öntudatos polgárai elmennek meghallgatni a területi képviselő által szervezett politikai beszélgetést, ahol a kérdéseiket is feltehetik. 2023-ban Magyarországon viszont egy kicsit más íze van ennek az egésznek, amit már az esemény címe is előrevetített: „Ellenzékiség és ellenállás a NER 14. évében”.

Vagyis egy rendszerben, aminek már az elejére is egyre kevésbé emlékeznek az emberek, a végét pedig egyre többen el sem tudják képzelni, a sokadik megsemmisítő választási vereség után egy évvel egy alagsorban összejönnek beszélgetni körülbelül ötvenen, hogy a pillanatnyilag elképzelhetetlen változás esélyeiről beszélgessenek. Ugyan az esemény híre nem szamizdatban, hanem Facebookon terjedt, a XI. kerületi klubhelyiség a hetvenes évek hangulatával telt meg.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Az egyik legsokkolóbb választási eredmény volt a tavaly áprilisi. Sokan érzik azóta azt, hogy inkább belenyugszanak, de én nem szeretnék belenyugodni, hogy az életünk hátralévő részét ebben kell tölteni” - kezdte az eseményt szervező Orosz Anna, a választókerület momentumos képviselője. Szerinte ahhoz, hogy érdemben lehessen tenni ellene, meg kell érteni, mi az a rendszer, amiben élünk. Ezért hívott meg két elemzőt, Unger Anna egyetemi docenst, a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének oktatóját és Lakner Zoltán politológust, a Jelen hetilap főszerkesztőjét. Maga Orosz Anna a beszélgetés nagy részében háttérbe is húzódott, és inkább kérdéseket tett fel.

Nincs verseny

A hasonló beszélgetések állandó eleme, hogy a résztvevők először megvitatják, minek lehet nevezni ezt a rendszert. Most is előkerültek a hibrid rezsim, választási autokrácia és hasonló fogalmak - amire már sokan fáradtan legyintenek, Unger Anna viszont egy hasonlattal érzékeltette, miért nem teljesen felesleges ez a tevékenység. „Ha meghívnak egy eseményre, nem mindegy, hogy esküvőre, temetésre vagy keresztelőre kell készülni, például aszerint öltözködöm.” Ugyanígy egy ellenzék számára sem mindegy, hogy milyen rendszerben rendezik a választást, amin el akarnak indulni. Ennek kellene meghatározni a stratégiát, ami egészen más demokratikus választások esetén, mint autokratikus rendszerben.

Unger Anna szerint sem a hibrid rezsim, sem a versengő autokrácia kifejezések nem igazán jók, mert félrevezető módon hangsúlyozzák a verseny jelenlétét a rendszerben. 2014 óta viszont Magyarországon nincsenek egyenlő feltételek a választásokon, nincs valódi verseny, minimális az ellenzéki siker esélye. Amikor pedig egy ellenzéki szereplő hatalomra is jut, mint az önkormányzati vezetők esetében, akkor azonnal átalakítják a szabályokat, vagyis a Fidesz korlátozza őket a hatalom gyakorlásában. Egy olyan rendszer,

ahol valódi verseny nincs,

a felhatalmazással rendelkező szereplők pedig nem tudják végrehajtani, amire felhatalmazták őket a választók,

az nem demokrácia. Unger inkább a választási autokrácia kifejezést használja a versengő autokrácia helyett - ez jobban kifejezi szerinte, hogy csak választások vannak, nem valódi verseny.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Mi következik ebből? Unger Anna szerint az, hogy ki kell mozdítani az ellenzéket abból az állapotból, hogy minden választási vereség után elkeseredik, aztán újrakezdődnek a viták az összefogásról-össze nem fogásról a következő választás előtt. Szerinte még az sem egyértelmű, hogy érdemes elindulni a választáson ilyen feltételek mellett, mert ezzel inkább csak legitimálják a rendszert, és olyanok az ellenzéki pártok, mint a nyolcvanas évek álellenzéki jelöltjei a kötelező többes jelölés miatt.

A részvétel ára

Ebből viszont nem az következik szerinte, hogy egyáltalán nem érdemes elindulni, de az ellenzéknek meg kellene kérni a részvétel árát.

Unger Anna szerint a választási ciklusok követése helyett az ellenzéknek valós társadalmi támogatottságot kellene szerezni helyi munkával, a választóknak valóban fontos ügyek képviseletével és felkarolásával. A pártoknak el kéne fogadni, hogy ők ugyan választási ciklusban gondolkodnak, de a cél most nem az, hogy megnyerjék a választásokat, amiket egyébként nem tudnak. Hanem az, hogy legyen egy bázisuk emberekből, akikkel együtt tudnak működni, és akik elmondják nekik, mik a valódi problémák.

Ha pedig ezt hosszú és kitartó munkával sikerül elérni, és valódi erő lenne mögöttük, akkor oda lehet állni a Fidesz elé követelésekkel, hogy milyen változtatások esetén indulnak el a következő választáson. Szerinte az erő az egyetlen, amivel hatni lehet a Fideszre, és ha egy ellenzék össze tudná szedni ezt a támogatottságot, akkor valódi tétje lenne a helyzetnek a hatalom számára:

engednek a választás feltételein,

vagy vállalják, hogy csak a saját kamujelöltjeikkel indulnának egy 99 százalékkal megnyert választáson, ami kifelé már nagyon rosszul nézne ki.

Unger Anna szerint az EU-s keménykedés példája mutatja, hogy egyre többen jönnek rá: a magyar kormány csakis az erőből ért.

Elmondta, hogy a szakirodalom szerint ilyen helyzetben az ellenzéki stratégiának négy eleme kellene, hogy legyen:

ellenzéki egység,

valós áldozatvállalás,

készségek-képességek fejlesztése

és a társadalmi bázis.

Ehhez képest az elmúlt 12 évben az ellenzéki közvélemény mintha csakis az első ponttal, az egység megteremtésével foglalkozott volna, ami önmagában nem elég.

Egymás előzgetésének nincs jelentősége

Lakner Zoltán elmondta: 2022-ben még erre a „rissz-rossz ellenzékre” is szavazott közel kétmillió ember - fontos lett volna, hogy valaki szóljon hozzájuk a választás után. Ezt egyetlen ellenzéki szereplő sem tette meg, nem próbálták meg kitalálni, alkothatnak-e egységet ezek az emberek, milyen ügyben mozdulhatnak meg együtt.

Ehhez képest a pártok azzal vannak elfoglalva, hogy egymást előzgetik, és most épp az összefogás helyett újra a különválás stratégiáját fedezték fel. Pedig ebben a rendszerben annak nincs jelentősége, melyik párt löki félre a másikat.

Ha az ellenzék a jelenlegi állapotában állna oda a hatalom elé, hogy változzanak meg a választás feltételei, akkor Rogán Antalnak valóban nem kellene aggódnia, mondta Lakner. De ha lenne egy ellenzék, ami nemcsak arra képes, hogy „hősies közös listás tárgyalásokat folytat”, hanem például el tudja magyarázni, hogy az orvosi kamara ledarálása miért fontos, és hogyan kapcsolódik más csoportokkal szembeni fellépéshez, ezek a csoportokat pedig össze tudná kapcsolni, akkor más lenne a helyzet.

Lakner nem biztat senkit arra, hogy bojkottálja a választást, de azt se remélje senki, hogy önmagában a választás ugyanarra alkalmas Magyarországon, mint egy demokráciában. Ahhoz, hogy a hatalomváltás reményével fel lehessen lépni, előtte meg kell változtatni a szabályokat, ehhez viszont társadalmi erő kell - ebben mindketten egyetértettek.

Érdemes-e a megmaradt demokratikus intézmények használatával, például parlamenti törvénymódosítók benyújtásával vagy ombudsmanhoz fordulással demonstrálni, hogy ezek az intézmények mennyire kiüresedtek, vagy ez pótcselekvés, kérdezte Orosz Anna.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Unger Anna szerint nem érdemes ezekkel foglalkozni. A választók tudják, hogy az ellenzéki képviselőknek nincs valós mozgásterük a parlamentben, nem is ezért küldték oda őket, hanem ennek ellenére. A választók inkább azt várják a képviselőktől, hogy mutassák meg, ők is léteznek, és van akaratuk, de ez nem módosító indítványokban és vitanapokban fog megjelenni.

Csak a lépcsőzetes ellenállás érthető

Lakner Zoltán szerint sem érdemes parlamenti vitanapokat rendezni, a következetesség viszont fontos lenne. 2018-ban a rabszolgatörvény idején az ellenzéki képviselők eljutottak oda, hogy elfoglalták a pulpitust. Olyan ellenállást fejtettek ki, amivel még a saját támogatóikat is pozitívan meg tudták lepni. Majd két hónappal később visszaültek a parlamentbe módosítókat benyújtani. Ha az ellenállás lépései nem épülnek lépcsőzetesen egymásra, abból nem lesz értelmezhető stratégia.

Orosz Anna arról is kérdezte az elemzőket, milyen országok ellenzéki mozgalmait lehet példának tekinteni. A két vendég abban egyetértett, nincs erre egyértelmű megoldás, és nincs biztos recept, amit követni lehet.

Lakner Zoltán említette az ukrán narancsos forradalmakat a kétezres években, amelyek az utcáról indultak, vagy Milosevics bukását, aki az utolsó választáson már nagyszabású csalásra kényszerült, és az ezzel szembeni tiltakozás hozta el a rendszerváltást. Sokat emlegetik az isztambuli főpolgármester-választást, ahol tudott nyerni az ellenzéki jelölt az Erdogan-rendszerben, de hogy innen el lehet-e jutni Erdogan leváltásáig, az éppen idén tavasszal derül ki.

Ami a példákban közös, az a stratégiai politikai egység és a valós társadalmi részvétel. Olyan példát nem ismerek, ahol hét párt külön listával indulva, nagyszerű kampánnyal levált egy ilyen rendszert, mondta a közönség derültségére.

Unger Anna szerint lehet, hogy sok honfitársunk ezen vérig sértődne, de nekünk elsősorban nem nyugati példákból lehetne tanulni, és nem német választási tapasztalatokból, hanem abból, hogy a szlovákok hogyan szabadultak meg Meciartól, hogy mi történt Miloseviccsel, mi történt Ukrajnában. Illetve kaukázusi, balkáni országok ellenzéki mozgalmainak tapasztalataiból érdemes tanulni.

A népszavazások erejével kapcsolatban említette az 1988-as chilei példát, ahol a Pinochet-rendszer végét végül egy olyan népszavazás hozta el, amit ők maguk írtak ki, az ellenzék pedig tudott élni a lehetőséggel.

A Magyar Jetiben korábban éppen ezekről a példákról készítettünk egy epizódot:

Unger Anna szerint ugyanakkor minden analógiával óvatosnak kell lenni, mert a magyar eset különleges. Itt egy demokratikus átmenet után tudatosan meggyilkolták a demokráciát. Közben viszont az is igaz, hogy stabilnak tűnő rendszerekben is ki tud robbanni az elégedetlenség váratlanul. Az iráni vezetők sem gondolták egy évvel ezelőtt, milyen tiltakozások indulnak majd el. Magyarországon pedig 1988-ban sem gondolta senki, hogy 90-re nem az MSZMP lesz hatalmon, még ha utólag úgy is emlékszik mindenki, hogy már korábban is pontosan tudta ezt.



Milyen téma mentén lehetne megszervezni ezt az egységet, hangzott egy kérdés a nézők részéről.

Unger Anna szerint Magyarországon általánosan jellemző a teljes perspektívavesztés. Sokan vannak, akik nem látnak semmilyen jövőképet. Felidézett egy mémet, amivel nemrég találkozott, így szólt: „Engem még minden tárgyból szaktanár tanított.” Tíz éve még nem lett volna érthető, miről szól ez, most már igen. Nincs jövő a fiataloknak, nincs élet az itt maradóknak, nincs orvos, ellátás, posta, lerohad az állam. Ezt a perspektívátlanságot lehetne megragadni az ellenzéknek, mert ez olyasmi, ami egy fideszes szavazót is érinthet a gyerekén keresztül.

Lakner Zoltán szerint akkumulátorgyár-ügyben látszik valami kibontakozni. Ha egy olyan egyértelműen fideszes városban, mint Debrecen az a téma ilyen erősen meg tud jelenni, az emberek ezen vitatkoznak, az jelent valamit. Az itteni tapasztalatokat át lehetne vinni más városokba, ahol az emberek hasonló beruházásokkal szembesülnek, hogy ne a nulláról kelljen kezdeni mindenhol a tiltakozást. Ezen a témán keresztül szerinte sok mindent el lehet mesélni a NER-ről. És világosan át lehet vinni az üzenetet: ez a beruházás azzal fog járni, hogy nem lesz víz. Ahogy azt is el lehet mondani szerinte átélhetően, hogy Orbán miatt nincs pénz, vagy a rendszer miatt nincs egészségügy. Ezen a ponton Unger Anna így tette egyértelművé a lehetséges politikai üzenetet:

„Meg fogtok halni a Fidesz miatt. Ez ilyen egyszerű.”