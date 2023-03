Orosz zászlót festettek a Kis hableány koppenhágai szobrára

Nyomozást indított a koppenhágai rendőrség az egyik leghíresebb dán nevezetesség megrongálása miatt. Az orosz zászló színeit csütörtök hajnalban festették fel eddig ismeretlen tettesek az Andersen mesékből ismert Kis hableány szobrának a talpazatára.

photo_camera Fotó: IDA MARIE ODGAARD/AFP

A koppenhágai rendőrség közölte, hogy a látványosság lefestését hivatalosan is Moszkva támogatásának tekintik az orosz-ukrán háborúban, az ügyben pedig vizsgálatot indítottak. Helyszínelésük során megállapították a vandalizmus bűntettét is.

A szobrot Hans Christian Andersen dán író 1837-es meséjének egyik szereplője ihlette, a 175 kilogrammos alkotást pedig Edvard Eriksen szobrászművész készítette.

A nevezetességet, ami a koppenhágai Langelinie kikötőjében áll, már többször megrongálták. A sellő fejét 1964-ben ellopták, karját pedig 1984-ben levágták. 1998-ban vandálok ismét eltávolították a fejét, amit bár később visszaszereztek, de 2003-ban az egész szobrot felrobbantották.

A kis hableányt már többször lefestették és össze is firkálták, legutóbb például 2020-ban egy rejtélyes „rasszista hal” felirat jelent meg rajta. (Via The Guardian)