Sorra kerültek az orvosok is: mit csinál most a kamara, hogy kinevezték ellenségnek?

Nekifogott a kormány, hogy eltakarítsa a Magyar Orvosi Kamarát.

Egyik napról a másikra átvitték a törvényt, ami megszünteti az orvosok kötelező tagságát.

Mindez azért, mert a kamara sikeres tiltakozásba kezdett február elején.

A kormány célja, hogy a szervezet kiüresedjen, de Svéd Tamás, a kamara titkára szerint megerősödve is kijöhetnek ebből.

Úgy látja, jobb helyzetből vágnak neki a konfliktusnak, mint tavaly ilyenkor a tanárok.

Ha beindul a lejárató kampány, szerinte a lakosságra is szükségük lesz.

A konfliktus hátterét bemutató korábbi cikkünk: „Oda léptek az orvosok, ahol a legjobban fáj az államtitkárnak”

Önöknek most meg kell keresniük egyesével mind a 40-50 ezer kamarai tagot, és meg kell győzniük őket, hogy maradjanak. Nem elég, ha nem lépnek ki, 30 napon belül muszáj jelezniük, hogy maradni akarnak. Mivel fognak érvelni?



Ahhoz, hogy az orvosi szakma olyan értelmiségi csoport maradjon a magyar társadalomban, ami képes hallatni a hangját, kiállni a dolgozók és egy jól működő egészségügy érdekében, szükség van orvosi kamarára. Jelenleg nincs más szervezet, amely hasonlóan fel tudna lépni akár az ápolók béremeléséért, vagy azért, hogy a közellátás ne ürüljön ki, és ne a magánellátás legyen az egyetlen választható opció számos területen.

Ezt mind leírják egy körlevélben?

Valami hasonlót már elkezdtünk írni, igen. A tagoknak érezniük kell, hogy a kormány valószínűleg azért nyúlt ehhez a megoldáshoz, mert az orvosi kamara jelentőségre tett szert, van ereje, ezt az erőt próbálják most elvenni tőlünk. Rajtunk múlik, mennyire sikerül.

photo_camera Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára Fotó: Bankó Gábor/444

Mit gondol, aki kilép, miért fog kilépni?

Akik elhagyják a kamarát, azok többnyire nem szándékosan, hanem egyszerűen azért fogják elhagyni, mert nem követik az eseményeket, és nem jeleznek vissza 30 napon belül a megfelelő módon.

A másik oldalról viszont a kamara tevékenységét figyelő eddigi legnagyobb kritikusainktól is támogató üzeneteket kapunk – a méltatlan támadás alatt álló orvostársadalom összezárni látszik. De akármennyien is maradnak, ezek után kizárólag olyan tagjai lesznek a kamarának, akik biztosan azok akarnak lenni.

Ez csak jót tesz a megmaradt tagság és a vezetőség legitimitásának, és ha szükséges, akkor képesek leszünk együtt mozdulni, ami a mai egészségügyi körülmények között komoly fegyvertény. Ezek szerint akár egy mostaninál kisebb, de ütőképesebb szervezet is létrejöhet?

Létezik ilyen olvasat. Ennek ellenére szeretnénk továbbra is az összes magyar orvost, fogorvost, egyéb diplomás tagjainkat képviselni. Továbbra sem kívánunk politizálni, nem szeretnénk ellenzéki és kormánypárti orvosi kamarát, mert nincsenek ellenzéki és kormánypárti betegségek. Szeretnénk továbbra is csak a szakmát és a szakmaiságot képviselni. Akkor is, ha jelenleg több fronton próbálnak minket politikai játszmába vonni, és az egyik oldalra tolva hitelteleníteni.

A MOK eddig is érdemi egyeztetéseket követelt a kormánytól, de ezután még annyira sem fognak leülni önökkel, mint eddig. Hogyan látják most a saját szerepüket? Mi lehet a kamara funkciója akkor, amikor a kormány ellenségként tekint önökre?

Vállaltuk annak idején, hogy konstruktívak leszünk abban, ami szerintünk előremutató, de kemények a nyomásgyakorlásban és az ellenállásban, amikor szükséges. Nem szeretnénk ettől jelentősen eltérni, más kérdés, hogy mostantól mekkora fogadókészség lesz a konstruktivitásunkra.

A kormány elkezdte bedarálni a kamarát, nem kell ezek után másképp csinálni valamit?

Bizonyos szempontból egyszerűsödik a helyzet. Eddig egyszerre kellett megtartanunk a tárgyalóképességet a kormány felé, ugyanakkor aktívan és erőteljesen képviselnünk a tagok által ránk bízott üzeneteket, feladatokat, meghúzott vörös vonalakat.

Kihívást jelentett számunkra ez az egyensúlyozás, amire most nincs szükség, mivel nem vagyunk tárgyalási helyzetben, amit meg kellene őriznünk. De részünkről nem zárjuk be a kapukat, továbbra is segíteni akarjuk azokat, akiknek hatalmukban áll alakítaniuk az egészségügyet. Nem rajtunk múlik, hogy ezt tanácsokkal vagy akciókkal fogjuk tudni elérni.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Érdekes, hogy épp most fajult idáig a helyzet, miközben Takács Péter az első fideszes államtitkár, akit valamelyest a szakértők is szoktak dicsérni.

A mostani kormányzati ciklus biztatóbban indult, mint az előző. Úgy látszott, kedvező fogadtatásra talál a javaslatcsomag, amit a MOK májusban benyújtott a belügyminiszter felkérésére.

Az új államtitkárnak a MOK országos konferenciáján volt az első nyilvános szereplése, ahol a mi terveinkkel egybecsengő programot hirdetett meg. Ezután hosszú csend következett, a nyár végéig ígért részletes, leírt program nem érkezett meg ősszel sem, végül csak a kormány által már elfogadott törvénytervezetet kaptuk meg az elfogadása előtt néhány nappal. A sajtó erről is előbb tudott, mint mi.

Az egyeztetésnek hívott találkozások mind jobban kiürültek, hiába mondtuk el, írtuk le ismételten, mi az, ami nem tetszik előbb a törvényben, majd a rendeletcsomagban, mi az, ami számunkra elfogadhatatlan, azok lényegében változatlanul jelentek meg. (A folyamatot bemutató dokumentumok itt elérhetők.)

Megvilágító erejű volt az is, amikor az államtitkár eljött beszélgetni velünk december 22-én, de a végén azt mondta, mivel a rendeletcsomag már a nyomdában van, az elhangzott javaslatok és kritikák nem befolyásolhatják. Ezzel együtt néhány nappal a februári rendkívüli küldöttgyűlés előtt a Belügyminisztérium még stratégiai partnernek kérte fel a MOK-ot. Más kérdés, hogy ez a partnerség nem adott volna több beleszólást, pluszjogokat a MOK számára, viszont titoktartást várt volna el, nem hozhattuk volna nyilvánosságra a megkapott terveket. Nem fogadtuk ezt el, mert a transzparencia az egyik alapelvünk, annak hiánya pedig egyik legfontosabb kritikánk a minisztérium felé.

Végül az maradt a választásunk, hogy vagy tovább játsszuk a szerepünket a valódi eredményre nem vezető látszategyeztetések során, vagy a tagok, az orvostársadalom felhívására nyomásgyakorlásba kezdünk céljaink eléréséért. Az eredmény ismert. Tavaly a kormány azzal kezdte az évet, hogy csorbította a tanárok sztrájkjogait. Példátlan tiltakozási hullám kezdődött, sokan nagyot kockáztattak, sokakat ki is rúgtak, de változást nem értek el. Miben más az orvosok pozíciója, mint a tanároké?

Sok a hasonlóság, de vannak különbségek is. Az orvosok már elérték a béremelést, ezért határozottan jobb anyagi helyzetben vannak, és akár némi lemondást is megengedhetnek maguknak a nyomásgyakorlás, a céljaik elérése érdekében. Egy gyermekét egyedül nevelő pedagógusnál vagy ápolónál néhány hónap kiesés, akár csak a túlóra elvesztése olyan érvágást jelent, hogy kétszer is megfontolja, hogy a sarkára álljon-e.

Ezenfelül az orvosok nagy része el tud helyezkedni a magánegészségügyben vagy külföldön, ahol hatalmas igény van rájuk. A feszültség fokozása azt fogja eredményezni, hogy még többen hagyják el az állami egészségügyet vagy az országot, ami rontani fog az ellátás minőségén.

Úgy gondolja, hogy ezek miatt az orvosok a pedagógusoknál nagyobb tömegben tudnak részt venni valamilyen tiltakozásban?

Valószínűleg igen. Ilyen például az önként vállalt többletmunka kérdése.

Önök arra biztatják a kórházi orvosokat, hogy mondják fel az önként vállalt többletmunkáról szóló szerződésüket, ami a kórházi ügyeleteket érinti. Hányan fogják ezt megtenni?

Nem szeretnék jósolni, de sok ezren felmondhatják. Ennek nincs azonnali hatása, hónapokba telik, mire végigmegy a rendszeren. Hangsúlyozni szeretném, továbbra sem dafke akarjuk megakasztani a rendszert, ellenkezőleg, javítani szeretnénk a betegellátást. Továbbra is nyitottak vagyunk a tárgyalásra, és ha teljesítik a nem is túl bonyolult követeléseinket, szívesen elállunk minden nyomásgyakorlástól.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Konkrétan milyen hatása lehet a túlmunkaszerződések felmondásának?

Eddig az orvosok és a szakdolgozók túlmunkája tartotta életben a nagyon széttagolt egészségügyet. Ahhoz, hogy minden érintett osztályon mindennap legyen ügyelet, 200-240 óra munkára volt szükség a dolgozók részéről. Ha a túlmunkát visszamondják, a három hónapos túlórakeret miatt az első hónapban még rendben mennek tovább az ügyeletek, a másodikban kevésbé, a harmadikban pedig komoly nehézségek állnak elő. Ebben az esetben vagy az ügyelet, vagy a nappali ellátás fogja megsínyleni a dolgot.

Többet kell majd várni.

Így van, nehezebb lesz időponthoz jutni. Megint mondom, nem ez a cél, de nem is az, hogy egy rosszul működő rendszert az orvosok és a szakdolgozók a túlmunkájukkal, önmagukat kizsigerelve, a családjuktól távol maradva tartsanak működésben.

Maradva az oktatásos párhuzamnál: az orvosok kedvezőbb pozíciója elég lehet ahhoz, hogy ne legyen a kamarából pedagógus-szakszervezet? Úgy értem, velük sem tárgyalnak, maximum a látszat kedvéért, az a pár tüntetés pedig nem hatja meg a kormányt.

Egyfelől én a pedagógusok esetében sem hirdetnék végeredményt. De azt gondolom, igen, van különbség, az egészségügy problémáit közvetlenebbül érzik az emberek, inkább a bőrünkre megy, mint az oktatás, amivel a felnőttek csak a gyerekeiken keresztül találkoznak.

A kormány mostani reakcióját pedig eleve az váltotta ki, hogy az orvosi kamara nyomásgyakorlása működött. Az, hogy Győr-Moson-Sopron megyében alig néhányan írták alá a új háziorvosi ügyeleti szerződéseket, megakasztotta az új rendszer bevezetését. De még egyszer mondom: mi alapvetően nem az ügyeletről beszélünk.

Tudnám kritizálni az új alapellátási ügyeleti rendszer részleteit, de az a fő problémánk itt is, ahogy általában: nyilvános hatástanulmány nélkül, erőltetve, kapkodva, néhány hónap alatt vernek át jelentős változtatást azokban a térségekben is, ahol egyébként jól működött az ügyeleti rendszer.

A háziorvosok főként azért álltak bele ilyen erősen a tiltakozásba, mert több százezer forintot veszíthetnek egy új indikátorrendszer bevezetésével, aminek kialakításába nem volt beleszólásuk, miközben az óriásira nőtt rezsiköltségeiket sem kompenzálják. Az új szerződések alá nem írása nem cél, hanem a nyomásgyakorlás eszköze a fentiek megváltoztatásához.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Látnak még nyomásgyakorlási eszközöket maguk előtt?

Ezzel nagyon előreszaladnánk, új ez a helyzet számunkra. Sok múlik azon, mi minden derül még ki, esetleg hogyan próbálják még jobban ellehetetleníteni a működésünket, és milyen irányba halad az egészségügy átalakítása. Ahhoz, hogy meghatározzuk a saját szerepünket, előbb ki kell derülnie, végeredményben hányan maradtunk a kamarában, és hogyan viszonyulnak az orvosok az egész kérdéshez.

Nem kérdés, hogy át kell-e alakítani az egészségügyet. Át kell, de ehhez pénz, idő és energia kell. A nyomásgyakorlásnak akkor van értelme, ha ezeket el tudjuk érni.

Más területen is láttuk, hogy a kormány és médiája hamar képes indulatokat kelteni bizonyos csoportokkal szemben, a pedagógusoknál is történt ilyen. Erre fel tudnak készülni, kell ezzel foglalkozniuk egyáltalán?

Muszáj lesz. Számunkra az lenne a legtisztább, ha meg tudnánk szólítani a lakosságot, és az emberek kinyilvánítanák, hogy milyen egészségügyi rendszert szeretnének.

Hogy lehet ezt elérni?

Kommunikációval, amihez fel kell nőnünk. El kell érnünk a lakosságot, ami nehéz, mert éppen most nyírják vissza az eszközeinket ezen a téren is. Mégsem lehetetlen, mert naponta sok ezer orvos és beteg találkozik egymással, amikor előjöhetnek ezek a témák.

Nincs könnyű helyzetben, aki be akarja sározni az orvosokat, mert az emberek naponta találkoznak velük. Igaz, mindez egy rossz rendszerben történik, ennek a felelősségét pedig a kormány megpróbálhatja az orvosokra hárítani. Pedig nem rajtunk múlik, hogy nehéz időponthoz jutni.

A hónap elején Lénárd Rita, a MOK alelnöke azt mondta a sztrájkról, hogy az orvosok többsége túl erősnek tartaná, az elnökségnek pedig nincs erről egységes álláspontja. Ez változhat most?

Sztrájkról még nem volt szó, de már most a betegellátás akadályozását kérik rajtunk számon. Ezzel együtt a sztrájk nem szitokszó, a környező országokban is számos helyen sikerült eredményeket elérni ezzel az eszközzel.

Ugyanakkor sztrájkot nem az orvosi kamarának kellene szerveznie, már az eddigi nyomásgyakorlást sem nekünk kellett volna. Ez munkavállalói és szakszervezeti feladat, amihez nagyon klassz lenne, ha a megfelelő szervezetek felnőnének, létszámukban és erejükben is. Nekünk a szakmai érdekérvényesítés lenne a feladatunk, már az orvosok bérharca sem ránk szabott feladat volt, de sikerrel elvégeztük.

Ha az orvosi kamara most bármennyire is meggyengül, akkor a szakdolgozói és az orvosi szakszervezetekre is nagyobb szükség lesz. De a legnagyobb szükség az emberek hangjára lenne. Arra, hogy kinyilvánítsák, az egészség és így az egészségügy számukra fontos, a fejlesztése prioritás, és a cél érdekében az egészségügy dolgozói mellett állnak.