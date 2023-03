Már a nyáron akkora harc indulhat a republikánus elnökjelöltségért, amekkorát tán még sosem láttunk

Majd 11 hónappal az első előválasztási küzdelem, a republikánusok iowai kaukusza előtt talán korainak tűnhet esélyeket latolgatni, ám most nagyon különös a helyzet, és még annál is izgalmasabb, igazi nehéz súlyú küzdelem képe kezd kirajzolódni a korai felmérések alapján. Mert bár valóban majdnem egy év van még hátra az első szavazatok leadásáig, és még a jelöltek közti első viták is csak fél év múlva lesznek, két republikánus jelöltnek már most olyan nagy a támogatottsága, ami a tapasztalatok alapján akár a végső sikerüket is előrejelezheti.

photo_camera Ron DeSantis floridai kormányzó (b) üdvözli a 2020-as elnökválasztási kampányban a floridai Ft. Myersbe érkező Donald Trump elnököt. Fotó: CARLOS BARRIA/REUTERS

Az egyikük Donald Trump, a bukott elnök, aki a mai napig uralja a párt bázisát. És bár a 2022-es félidős választásokon és az azt megelőző előválasztásokon az is kiderült, hogy Trump támogatottsági plafonja 40 százalék körül van, ekkora támogatottság egy többszereplős mezőnyben már elég szokott lenni a végső győzelemhez.